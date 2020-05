Matías Pato Ríos: “La lesión marcó un antes y un después en mi carrera”

10/05/2020 - 00:59 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel.vera

La vida tiene muchas alegrías y sinsabores. Es la que nos va moldeando en el camino y la que nos enseña a afrontar todo lo que podemos encontrar por delante. Ser fuerte ante la adversidad no es tarea sencilla. Hace falta coraje para superar aquellos momentos duros que nos toca vivir y mucha entereza para demostrar que con fe y con esperanza, todo es posible de conseguir.

Matías Pato Ríos es jugador de Central Córdoba. El club es como su casa y todo lo que gira a su alrededor, tiene un sabor muy especial. Nació en la cantera de los ferroviarios y todos los hinchas lo tienen identificado como el último ídolo de la entidad del barrio Oeste.

La anécdota de Matías no es para nada agradable desde el punto de vista deportivo. Fue víctima de una seria lesión (fractura de tibia y peroné), pero puso todo lo que tenía que poner para dejar atrás ese mal recuerdo y así volver a disfrutar de lo que tanto ama que es el fútbol.

“La lesión que se dio en mi mejor momento de mi carrera, me enseñó muchas cosas, especialmente a disfrutar de las cosas buenas de la vida que antes no las veía. Aprendí a estar más cerca del fútbol, de las personas y de los seres queridos. Me di cuenta que todo lo puedes perder en un segundo”, expresó Matías cuando recordó aquella etapa que fue muy difícil en todo sentido.

Luego agregó: “Lo más importante de todo no es las veces que pierdes, sino las veces que te levantas para seguir, aferrarte a un sueño y querer ser el mejor. Me quedo con esa anécdota porque incluso después de la lesión me operaron tres veces seguidas. A pesar de todo, igual me levanté y luché para mantenerme en pie y volver a jugar por mi sueño desde chico”.

Si hubo un hecho que destacó Matías cuando habló de aquel momento que lo privó de seguir jugando al fútbol por un largo período, fue el cariño, el afecto y la compañía que recibió tanto de sus amigos como de los mismos hinchas de Central Córdoba que lo apoyaron y le ofrecieron su voz de aliento.

Afecto ferroviario

“Por ejemplo me sorprendió la actitud que tuvo un hincha que llegó a mi casa cuando estaba durmiendo y con toda las rodillas lastimadas. Ahí me contó que arrodillado le pidió a la Virgen por mí. Además me trajo el Rosario bendecido”.

También contó que un referente de la hinchada de Central fue con otros simpatizantes a su domicilio para compartir un almuerzo cuando él no podía levantarse de la cama.

“Así como ellos, también estuvieron muchos amigos que todos los días iban a verme y sin que nadie los obligara. Tampoco me olvido de que cuando regresé a mi casa después de la segunda operación, en varios pilares de la luz de mi barrio, había una foto mía y alentándome para seguir adelante. Hasta utilizaban las redes sociales para hacerme llegar el aliento que necesitaba en ese momento”.

Matías sintió que todo el mundo estaba de su lado y que nada lo podía hacer caer ante tantas muestras de solidaridad y compañerismo.

“Son anécdotas que te quedan para toda la vida y con tanto cariño que son difíciles de pagar. Soñar siempre es lindo y esa lesión es la que me enseñó a mí a disfrutar y a valorar las cosas buenas de la vida”, finalizó.

FICHA PERSONAL DE UN JUGADOR LLENO DE TALENTO

Nombre completo: Matías José Pato Ríos.

Edad: 27 años.

Fecha de nacimiento: 04/09/1992

Estado civil: soltero.

Profesión: Futbolista profesional.

Nombre de los padres: José Pato y Mariela Rita Ríos.

Nombre de los hermanos: Florencia Pato y Juan Pablo Pato.

Estudios: Secundario incompleto.

Un sueño: “Que no me falte la fe para creer siempre en lo que me propongo. Dios lo es todo. Sin Él no podríamos conseguir nada que sea de buena obra”. l