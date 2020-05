El gobierno japonés se prepara para una eventual invasión alienígena

10/05/2020 - 10:41 Mundo

El ministro de Defensa japonés, Kono Taro, aseguró que su país estará preparado en el caso de que los pilotos de la fuerza aérea se topen con objetos voladores no identificados (ovnis).

Las declaraciones del titular de la cartera de Defensa nipona, realizadas en abril pasado, llegan luego de que el Pentágono estadounidense publicara oficialmente tres videos de corta duración con avistamientos de estos misteriosos objetos.

"Honestamente, no creo en los ovnis", señaló Taro en una conferencia y sostuvo que ninguno de los pilotos bajo su órbita ha declarado tener encuentros de este tipo. Sin embargo, agregó que su ministerio analizará la creación de un protocolo en caso de que estos aparezcan, según consigna el sitio japonés NHK.

En su conferencia, el ministro agregó además que no entiende por qué el Pentágono decidió mostrar ahora los videos de los avistamientos.

El Pentágono publica oficialmente tres videos de ovnis

Días atrás, el Pentágono difundió de manera oficial las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) por parte de sus pilotos. La primera de las imágenes fue tomada en 2004 y las otras dos en 2015.

El Departamento de Defensa "publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explicó el Gobierno de EE.UU. en un comunicado.

Estos tres videos de ovnis fueron publicados previamente por el diario The New York Times y por un grupo de investigación de ovnis (donde participa Tom DeLonge, el ex cantante de Blink-182). Los videos se llaman "FLIR.mp4”, "GOFAST.wmv" y "GIMBAL.wmv" y fueron obtenidos y publicados en 2017 y 2018 por la Academia a las Estrellas (To The Stars Academy), lo que genero un nuevo auge de la ufología. Pero fundamentalmente, los videos dan prueba de que los aviadores militares vieron ovnis y que el Pentágono investigó estos fenómenos.

El Pentágono tenía un programa clasificado para investigar estos fenómenos que comenzó en 2007, pero que los canceló en 2012 por reasignación de fondos. Luis Elizondo, el exdirector de ese programa, había dicho a la CNN en 2017: "hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos".