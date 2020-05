EXCLUSIVO | Los audios que Diego París le enviaba a la menor para convencerla de interpretar a la “Mujer Maravilla”

10/05/2020 - 08:26 Policiales

En la antesala de una semana donde se debe resolver el futuro inmediato del organizador de eventos de cómics, Diego París, detenido por estar sospechado de haber abusado sexualmente de seis mujeres que se animaron a denunciarlo y acusado en las redes sociales por otras tantas, EL LIBERAL tuvo acceso a una serie de audios -que ya están en manos de la Justicia- que el sospechoso le envió a una de las víctimas, en los que se puede conocer su forma de hablar, el discurso que habría repetido con otras damnificadas, su capacidad de convencimiento y se advierte cómo introduce, de forma sutil, la presencia del cloroformo.

París de 47 años, cumple hoy 15 días detenido, y la fiscal del caso, Dra. Jésica Lucas, solicitará en una audiencia a desarrollarse en las próximas horas, la prórroga de la detención por otros 15 días. Por ahora, se le imputan cuatro casos de abuso sexual, uno con acceso carnal, dos en grado de tentativa y un cuarto por abuso sexual simple. En los próximos días se le agravaría la calificativa por las últimas dos denuncias incorporadas.

En total serían hasta el momento seis las denunciantes. Será trabajo de los psicólogos del Poder Judicial determinar el porqué, pero llama la atención -entre otros aspectos- que las víctimas siempre fueron jóvenes que oscilaban entre los 17 y 18 años, modelos o promotoras, aunque la supuesta “elección” de las jóvenes se pudo haber facilitado en el último tiempo por las redes sociales.

Casi la totalidad de los casos denunciados en la Justicia y algunos de los que se conocieron por las redes, se originaron a partir de una “oferta laboral”, casi idéntica a la que les hizo a las más grandes en su momento, que aseguran que sólo “adaptó” su discurso a la actualidad.

“Propuesta”

Diego París escogía a una joven o adolescente y a través de las redes sociales, les dejaba un mensaje privado. Allí se presentaba como organizador de eventos de cómics, de la marcha de los zombis, con participación en diferentes eventos culturales que se desarrollaban en la provincia. Nada hacía suponer lo que podía haber detrás.

Luego, les hacía la “oferta laboral”, les decía que por su trabajo, tenía contactos con una productora de Buenos Aires y que estaban interesados en filmar un cortometraje de “aventura y terror”, señalaba que se trataba de una heroína que se enfrentaba a villanos y que había pensado en ellas para personificarla.

Afirmaba que esa productora, trabajaba con otras productoras grandes de Capital Federal y que sería un producto de “calidad”, para luego ser comercializado en los eventos de cómics y, obviamente, les prometía una buena remuneración económica.

Con la propuesta descripta a grandes rasgos, comenzaba a señalarles que había pensado en ellas como “Wonder Woman” o “Mujer Maravilla”, en español. Las víctimas afirman que en todos los casos fue idéntica su forma de proceder.

La Fiscalía trabaja para confirmarlo, pero todo indica que nunca existió tal productora interesada en un cortometraje de cómics; ni hace 17 o 18 años, ni en el 2019, ni en los primeros meses de este año.

Te recomendamos: Una adolescente denunció por abuso sexual a un conocido organizador de eventos local

¿Manipulación?

Para poner en contexto, como ya mencionamos, las denunciantes son de entre 17 y 18 años y las que son mayores de 30, denuncian hechos sucedidos cuando tenían esa edad.

En los últimos casos, cuando las víctimas se mostraban interesadas, ya que más allá de no conocer el mundo de los cómics, la idea de un cortometraje para una productora de Buenos Aires y con una buena paga, resultaba atractivo y contestaban a sus mensajes.

Con una de las víctimas comenzó a intercambiar mensajes de audio por WhatsApp, donde reforzaba su discurso para convencerla, pero en sus palabras -conociendo el desenlace- pueden advertirse algunas afirmaciones por lo menos llamativas.

“Hola (...), yo aquí enviándote mensaje a las 2 y cuarto de la mañana; con respecto a lo del lugar (el espacio donde se desarrollaba la supuesta escena de la heroína), es como te contaba, es tipo un pasillo largo, por donde tenés que ir caminando, y tiene la ambientación de un laboratorio muy aséptico, muy tétrico, pero no con telarañas y ese tipo de cuestión de terror”.

“Con respecto al vestuario, te preguntaba porque el traje es una versión del traje de ‘Wonder Woman’, de la Mujer Maravilla, que no sé si lo conocés al personaje”, y comenzaba a deslizarle la idea de que debían usar un traje ajustado.

“No tiene nada que ver con un enterizo, sino que es como un shorcito o una mallita abajo y un corset arriba, botas, unos brazaletes y una tiara (vincha), si no lo ubicas al personaje, vos decime y te voy mandando fotos para que lo veas y vayas sabiendo”.

“A lo que voy es que el traje muestra piel, no es cubierto, pero al mismo tiempo no es zarpado, porque la idea es que el corto sea apto para todo público” asegura en los audios. “Entonces, más allá de que sí vas a estar mostrando mucha piel, las tomas van a ser muy cuidadas y el uniforme, el traje, no es así piola, es como una bikini abajo, pero no es súper cavada entendés, es tranqui, y un corset en la parte de arriba”.

“Te tocaba la parte del vestuario, porque no lo habíamos hablado y es eso”, agrega, con un tono seguro, sin titubeos.

La filmación supuestamente la realizaría la “productora”, pero antes, él invitaba a la víctima a “ensayar” las escenas en su casa y le pedía que se vista con el traje del personaje, incluso llegaba a tomar fotos y filmar videos. Hasta ahora es un misterio qué fue de ese material.

Te recomendamos: IMÁGENES | Secuestran numerosos elementos informáticos a organizador de eventos de comics

Menor

Como señalamos, la primera denuncia la realiza una adolescente de 17 años, que aseguró que París, en uno de los ensayos, la besó por la fuerza y le dio una palmada cerca de la cola.

“De hecho, yo pensaba que eras más grande, ahora no sé cuantos años tenés, pero por lo que hablabas de tu mamá y eso, se me hace que sos más chiquita (carcajadas) de lo que yo creía, por eso te cuento el tema del vestuario para que eso no vaya a ser un problema”.

“Si hubiese un problema, yo tendría que hablar con la gente de Buenos Aires y ver la posibilidad de cambiar el personaje, pero lo ideal sería hacerlo con Wonder Woman, porque es como súper distintivo”.

En otro audio, el imputado le manifiesta a la adolescente: “Eh, 17 tenés, mirá que loco, yo pensaba que tenías más. No, no hay problema porque si tu mamá que es tu tutora no tiene problema y vos no tenés problema, yo tampoco porque de última en el video del corto vas a parecer de más, yo supongo que vas a parecer de más, como a mí me pareciste de más edad en las fotos”.

“Más creíble”

Más adelante, ya con el primer sí de la adolescente, que aceptaba la “oferta laboral” como un desafío y una oportunidad, se puede advertir cómo el sospechoso lleva la conversación hacia un punto que es uno de los focos de la investigación: el uso de cloroformo.

Casi todas las víctimas señalaron en sus relatos que Diego París les decía que él tenía el compuesto químico y que éste les ayudaría a que la escena del desmayo sea “más creíble”. En su domicilio secuestraron un frasco marrón; aún se desconoce el contenido que debe ser peritado.

Te recomendamos: La mujer víctima del organizador de eventos de cómics: “Él tiene mis fotos, no sé qué hace con ellas”

“Como entendías que te atrapan, que te duermen (desliza París en un audio a la menor), me decís que sí te imaginaste, pero no me decís cómo te imaginabas que es; o sea yo lo que te decía es que empieza con el personaje parado (la heroína), la entrada de este pasillo largo, va caminando, de pronto se encuentra con el primero de los villanos, hay un intercambio de palabras, y se ponen a luchar. Primero Wonder Woman va perdiendo y después eventualmente comienza a ganar, y ahí vemos que hay otro villano que se prepara para hacer algo para derrotarla”.

“La acción vuelve a la lucha, Wonder Woman termina derrotando al villano con el que estaba peleando, lo tira por los aires, lo hace volar lejos y se queda parada así, tipo victoriosa, súper canchera, onda qué fácil que le gané y entonces vienen de atrás, la agarran y la duermen; yo te preguntaba eso, cómo te imaginas esa última parte si se entiende cómo la duermen o no, si entendiste esa parte como funciona, cómo va a ser, digamos, contame eso, ¿dale?”

Luego agrega: “Con respecto a cómo te atrapan, ¿ubicás como cuando las agarran en las series y en las películas a las chicas y las duermen con cloroformo? Bueno, así, digamos... contame si entendés cómo es el método, y sí hay como un poco de lucha y resistencia que tenés que poner y de no dormirte así de golpe, sino de ir perdiendo fuerza despacito”.

Habrían sido en los ensayos de esta escena donde se produjeron la mayoría de los abusos y en estas situaciones donde deslizaba nuevamente la idea de utilizar cloroformo. De hecho una de las denunciantes asegura, que contra su voluntad, la desmayó y desconoce qué le hizo mientras estuvo inconsciente.