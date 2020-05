Luis López: “No se premia al que hace bien las cosas”

11/05/2020 - 01:38 Deportivo

Luis López, actual jugador de Atlanta, habló sobre la actualidad del fútbol argentino y dejó varias declaraciones picantes.

Entre ellas, se refirió a la decisión de AFA sobre la finalización de los campeonatos y las distintas posibles formas de disputa.

“Si a los equipos de abajo, que están haciendo mal las cosas, que están peleando el descenso, los premiás sacando el descenso, bueno, lo veo bien; pero es jodido para el jugador. Muchos jugadores se quedan sin contrato, y, si no hay descenso, no te van a contratar. Contratan jugadores baratos, total, no te vas a ir al descenso”, comenzó diciendo, en una nota con Sólo Ascenso.

Pero arremetió inmediatamente: “Y encima no premiás al que hace bien las cosas. Premian al de Primera con las copas, ¿y al del Nacional B que venía haciendo bien las cosas? Porque venimos punteros de todo el campeonato, no es que somos punteros hace dos fechas. Si das el campeonato por terminado, terminalo, de última, de la forma que estaba estipulado. No pongas ocho equipos porque hay equipos grandes que están peleando”, aseveró el jugador del “Bohemio”. l