Germán Fratarcangelli, un chamamecero de ley

¿”Cuestión de tierra” es identidad, alma, corazón y vida reflejados en distintos ritmos del Litoral argentino?

Son todas canciones del género litoraleño que me identifican plenamente. Hay chamamé, rasguidos dobles y polcas. Soy un autodidacta que se formó en el género escuchando a Raúl Barboza que es uno de los grandes referentes que tengo y quien me dio un espaldarazo al invitarme a tocar en su concierto en el Coliseo Podestá.

¿Qué te impulsó grabarlo?

Hace unos años pude conocer personalmente al “Chaqueño” Palavecino. A él le gustó mi forma de tocar e interpretar con mi acordeón la música litoraleña. Así fue como me propuso ser parte de la productora El Viejo Mistol. Yo ya había grabado unos discos en forma independiente, pero “Cuestión de tierra” lo pude hacer gracias al “Chaqueño” Palavecino.

¿Qué te propones?

Uno siempre tiene la ilusión de llegar lo más lejos que se pueda con este CD. Un disco es una manera de difundir lo que uno hace, pero también es una posibilidad de trabajar. En este disco hay grandes momentos de mi vida.

¿Con qué criterio has ar mado el repertorio?

En el disco hay cinco temas que son míos. Grabo las cosas que realmente me gustan, las que me llegan. En el repertorio de doce canciones destaco “Vals a Nini”, en tributo al exquisito compositor, acordeonista y bandoneonista correntino fallecido en agosto de 2016 y el primer corte “Rasguido doble en do# menor”, dedicado al notable guitarrista de tango y folclore Juanjo Domínguez, quien murió en enero del año pasado. A las versiones de otros temas las adapto a la forma mía de interpretarlos con el acordeón.

¿Qué sentimientos expresas en “Rasguido doble en do menor”?

Ese tema lo compuse en reconocimiento a mi amigo Juanjo Domínguez. Me salió ese rasguido doble cuando, un día, estábamos charlando y escuchando música en la casa de Juanjo. Esa vez estábamos charlando sobre una escala en particular que el compositor Frédéric Chopin usaba. Cuando regresé a mi casa me quedó esa inquietud. Así fue como decidí hacer algo con respeto a esa escala. Así nació esta canción en tributo a Juanjo, quien no pudo escucharla.

¿Existe la posibilidad de llevar “Cuestión de tierra” a Japón, Colombia y Río de Janeiro una vez que pase la pandemia del coronavirus?

Siempre está la ilusión. Lo que me permitió la música fue viajar para llevar lo que uno hace y compartirlo en otros lugares y siempre quedó el buen contacto y predisposición de la gente que me ha convocado oportunamente. Estuve hablando para ver si podía ir este año a Japón e Italia, pero lamentablemente no se pudo por este tema del coronavirus. Ojalá que cuando todo esto pase, y ojalá que pase pronto, pueda volver a recorrer esos países.

¿Sientes que has tocado un techo con todo lo que has realizado hasta ahora?

De chiquito empecé ejecutando música de diferentes colectividades que habitan mi ciudad natal, Berisso. De alguna manera esa escuela me dio un sonido especial al momento de tocar chamamé. Estoy feliz con lo que pude hacer hasta ahora. Siempre estoy tratando de superarme y de alcanzar los sueños que tengo. Mi gran sueño es poder seguir trabajando y recorriendo el mundo con el grupo que formé y seguir haciendo lo que a uno le gusta.