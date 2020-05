Alexis Ferrero: “A Almeyda le dije en la cara que me iba de River porque con él no jugaba más”

11/05/2020 - 22:30 Deportivo

El ex defensor Alexis Ferrero, flamante director deportivo de Central Córdoba, reveló ayer el motivo de su salida de River Plate en 2012, ocasionado por un contrapunto con Matías Almeyda, el entrenador de entonces, a quien le dijo “en la cara” que se iba del club.

“A Almeyda se lo dije en la cara, no le mandé a decir nada. Yo acá no vengo más, le dije. Y no volví más. Yo tenía una relación con él, pero a mí lo que me molestó es que no fue fiel conmigo. Yo fui suplente, me sacó y no dije nada. Pero cuando se ponen en juego otras cosas como la lealtad, eso ya no me va”, afirmó Ferrero en diálogo con TNT Sports.

Ferrero, que hace pocos días fue confirmado por Central Córdoba como manager para la temporada que se viene en Primera División, integró el plantel de River que sufrió el descenso histórico el 26 de junio de 2011, cuando perdió la promoción ante Belgrano, de Córdoba.

Passarella

“¿Si (Daniel) Passarella puede mirarme a la cara? No sabría decirte, no puedo hablar por otras personas. Yo no tengo otra manera de manejarme. En el fútbol todo se sabe. Cuando tuve que decirle algo a Passarella en la cara se lo dije también, no se lo mandé a decir. Igual a Almeyda le dije que me iba de River porque con él no jugaba más. Tenía un contrato de un año y medio por delante”, indicó.

De todas maneras, el ex Colón aseguró que el propio Almeyda se comunicó con él hace unos años y le ofreció disculpas.

“Yo no había hablado más con él. Hace un tiempo Matías me llamó y me pidió disculpas. Me dijo que estaba sobrepasado por la situación. Entonces yo no era el equivocado. El tiempo te hace ver si te equivocaste o no. Yo recibí las disculpas del caso y está bien”, concluyó Ferrero, quien a los 41 años estaba jugando en San Martín de Mendoza, el Torneo Regional Federal Amateur, pero decidió retirarse para asumir como manager en Central Córdoba.