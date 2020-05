Testimonio de otra de las víctimas de Diego París: “Me pedía con insistencia las medidas de mi cuerpo”

12/05/2020 - 00:47 Policiales

“Hola (...) mi nombre es Diego París, y te escribo para hacerte una propuesta de trabajo. Te cuento...”. El mensaje se repite, es casi idéntico en todos los casos. EL LIBERAL dialogó con una de las jóvenes que radicó una de las últimas denuncias contra el organizador de eventos de cómics y ésta relató la experiencia traumática que le tocó vivir.

Se trata de una joven de 18 años, que actualmente estudia y trabaja, y que fue contactada por París, denunciado al menos por seis mujeres que lo acusan de haberlas abusado sexualmente, en octubre del 2019, cuando aún no había terminado el Secundario.

Tal como lo hizo con la adolescente que fue la primera en animarse a denunciarlo, le escribió un mensaje privado por la red social Instagram. Se presentó como periodista de “cómics, cine y género fantástico”, además de organizar eventos importantes y le hizo una propuesta laboral.

El discurso es el mismo, le proponía realizar un “cortometraje de aventura y terror, protagonizado por una súper heroína” y que lógicamente, había pensado en ella para personificarla.

Cuando la joven se mostró interesada en un primer momento, la conversación continuó a través de WhatsApp, donde el hoy acusado y detenido, le decía “hay una empresa de Buenos Aires que tiene equipamiento fabulosos y mucha experiencia. Hasta ahora habían trabajado contratados (tercerizados) por productoras como Polka o la de Ortega”; todo ello sería falso y parte del “libreto” con el que París engañaba a las víctimas.

“Hablé con mi mamá y al ver que trabajaba en la Feria del Libro y había organizado otros eventos importantes, parecía alguien confiable y que se dedicaba a eso, por lo que parecía que era cierto”, señaló la víctima en diálogo con EL LIBERAL.

Siempre en función del relato de la joven, posteriormente él la llamó y le propuso ensayar en su casa, pasándole la dirección.

“Él quería que vaya a ensayar sola porque su atención se dispersaba, y (en las capturas que compartió) reconoce que yo soy chica, que se olvidaba por momentos, pero que soy chica. Insistía bastante en el tema que vaya sola”, indicó y afirmó que nunca le preguntó la edad.

“Me pidió reiteradas veces las medidas de mi cuerpo. Insistía porque supuestamente desde Buenos Aires tenían que mandar el traje y otras cosas. Cuando accedo a reunirme para ensayar, voy acompañada porque no quería ir sola. Siempre me había dado mala espina, pese a que había trabajado en esos lugares, no me inspiraba demasiada confianza”, sostuvo la joven, al recordar lo sucedido hace poco más de seis meses.

“Me acompañó mi abuela. Era un departamento chiquito. Se notaba que había muchos cómics, abundaban los posters y muñecos de la Mujer Maravilla, que era el rol que había que interpretar”, describió.

“Cuando voy, lo primero que hago es preguntar, porque hasta ese momento no me había hecho firmar nada y me parecía raro, porque si era con una productora de Buenos Aires y era algo nacional, tenía que haber algún papel que diga que yo estaba trabajando. Cuando le hablo del tema, me dijo que supuestamente si se vendía por más plata, me iba a tener que pagar lo que estaba estipulado en el contrato, como que no me convenía”.

Seguidamente agregó: “Me miraba mucho todo el tiempo como acosándome. Hasta frente de mi abuela me decía cosas de mi cuerpo, de mi figura, que era linda, cosas así. Me hizo sentir incómoda”.

“Al momento de ensayar la supuesta pelea, él era el villano y él me tenía que tapar la boca. No usó ningún pañuelo, supongo que porque estaba mi abuela, pero sí me tapó la boca (con la mano). No sé si se aprovechaba la situación, pero cuando forcejeaba, me agarraba la cintura y me tocaba toda esa parte, me rozaba la cola y no me gustó”, precisó.

“Me hizo doler mucho el cuello y los brazos, porque tenía mucha fuerza, era muy bruto”, acotó.

“Las dos horas que estuve allí, fue constante la insistencia de él hacia mi aspecto físico”, señala con desagrado.

“Me preguntaba si la había pasado bien, pero qué le iba a decir, sentía miedo. Apenas bajamos del departamento le dije a mi abuela que nunca más volveríamos”, aseguró.

Acoso

“Para no cortarle el rostro de una, comencé a decirle que no podía (volver), que tenía otras cosas. Luego me enfermé y estuve internada; comenzó a insistir con un escrito. Yo no le contestaba y quedó en la nada”.

“Comenzó a acosarme. Me llamaba, me escribía por Facebook. Pero después dejó de insistir”, esto sucedió durante dos meses.

“Cuando todo se había calmado, me fui a inscribir en el profesorado, y caminando por la plaza, me paró agarrándome del brazo fuerte. Yo me asusté y al darme vuelta era él. Comenzó a reclamarme por qué no le contestaba, por qué había desaparecido”.

“Yo entré en pánico porque fue violento, me dolió. Le mentí que había tenido unos problemas y que había dejado todo por un tiempo. Le dije eso para que la cortara. Entonces me mencionó que tenía cáncer, creo que de estómago, y que tenía poco tiempo. Pero que le gustaría que retomemos el proyecto, que había quedado pausado, que viendo el ‘progreso’, no me iba a costar mucho”.

“Le dije que no, trataba de decirle que no. Pero él seguía insistiendo. ‘Vos tienes una luz que a mí me hace bien’, me decía cosas así, que era carismáticas, que a él le hacía ‘bien’. Entonces le dije que lo iba a pensar”.

“Si antes tenía dudas, se fueron ahí. Ningún proyecto o cortometraje se pausa porque a la chica que lo iba a protagonizar no se le ocurre continuar. Era imposible que sea real. Mi familia creía que podía ser una oportunidad, pero yo dije que no”, reiteró segura.

Al tiempo salió la primera denuncia.

Revelación

“Una mañana me desperté, entré a Facebook y habían compartido muchas veces la denuncia (de la primera adolescente), y al ver las fotos, y capturas, vi que era este hombre. Leí y me di cuenta que era lo que me había pasado a mí".

“Lo denuncié porque pese que no fue igual que lo de otras chicas, él se aprovechó de la situación y si yo seguía yendo, me podía haber pasado lo que les pasó a ellas y llegar más lejos. Además, lo que hizo es un fraude”.

“Espero que sea condenado, que lo encierren, porque alguien que tiene esa mente tan perversa es peligroso, y si ya lo hizo una vez, puede seguir haciéndolo”.

Antes de finalizar, aseveró: “También que se lo excluya de eventos tan importantes en los que estaba involucrado. Después de todo lo que hizo, no hay nadie que pueda defenderlo. Lo que hizo fue morboso, fetichista y perverso”, concluyó.