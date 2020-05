“Creo que arruinó su plan con el beso; él quería llegar a dormirme”, dijo la adolescente que denunció a París

12/05/2020 - 00:49 Policiales

“Creo que arruinó su plan con el beso. Él quería llegar a dormirme”, así lo sostiene la adolescente de 17 años que fue la primera en denunciar a Diego París y que aportó a la Justicia los audios que ayer fueron revelados por EL LIBERAL, en los que se percibe cómo el sospechoso persuadía a las víctimas.

El día después de hacer públicos dichos audios, la menor dialogó con este medio y expresó sus sensaciones al volver escuchar la voz del acusado de 47 años, que ya lleva más de dos semanas detenido, imputado por el abuso sexual de 4 mujeres y que se le ampliarían los cargos al menos por dos víctimas más.

“Cuando me enviaba esos audios, los escuchaba con mi mamá, y pensábamos ‘qué profesional, cómo habla’, sabía muchas cosas que nosotras desconocíamos del mundo de cómics. Quizás si sabía algo más del tema, me hubiera dado cuenta que era mentira”, comenzó diciendo la menor, que junto a otras víctimas siguen de cerca el proceso judicial.

“Mi mamá me decía que no desaprovechara la oportunidad. Pero había veces que no tenía ganas de ensayar porque me dolía el cuello. Era muy bruto. No le interesaba la primera parte de la escena, la entrada por el pasillo, me decía que estaba bien. Pero en realidad ahora que lo pienso nunca le interesó”.

“Le interesaba la última parte, en la que él aparecía por atrás; me preguntaba si era muy bruto o me dolía y yo le decía que sí. Pero decía que era para que pareciera ‘más real’”, recordó.

Más adelante señaló: “Después de que él se propasó conmigo, no había vuelto a escuchar los audios hasta hace poco. Hoy pienso qué mentiroso, cómo se aprovechó por saber del tema, por ser yo más chica. Tenía todo muy bien preparado para mentirme a mí y a mi familia, porque todo lo que él me mandaba, en mi casa estaban al tanto”.

“Creo que lo tenía planeado. Al principio yo me sentía culpable porque pensaba que estaba exagerando la situación. Pero después que hice la publicación (en Facebook) y lo que me contaron las otras chicas y con las denuncias, me doy cuenta que tenía todo planeado”, deslizó.

“No lo del beso, pero sí hacerme algo”, continuó, “creo que arruinó su plan con el beso, porque si te pones a pensar, él quería llegar a dormirme. Yo me negué muchas veces con el cloroformo, y él ahí era donde practicaba su abuso, cuando las dormía. Nunca nadie accedió a eso, pero de todas formas con algunas lo hizo (adormecerlas)”.

“Ese día él insistía que sienta el olor (del cloroformo) del frasco, o del pañuelo”, recordó respecto del viernes 13 de marzo, cuando París la habría besado por la fuerza durante un ensayo, lo que derivó en una denuncia penal en las horas siguientes.

“Creo que él nunca se imaginó que yo después de todo eso iba a denunciarlo”, finalizó la joven, que aún hoy siente temor por lo que pudiera suceder a futuro con ella y su familia por haberlo denunciado.