Realizaron inspección ocular en la zona donde mataron a un joven

12/05/2020 - 00:54 Policiales

Con la luz del día, y junto con personal de Criminalística, el Dr. Pablo Moya -fiscal de la causa- y los efectivos de Homicidios y Delitos Complejos Banda realizaron una inspección ocular en el lugar donde hirieron mortalmente a Omar Díaz.

Luego del lamentable deceso de la víctima, quien falleció durante la tarde del domingo en el Hospital Regional, el representante del Ministerio Público llevó a cabo medidas para determinar fehacientemente cómo sucedió la pelea que terminó en homicidio.

En el marco de las averiguaciones, el fiscal se trasladó hasta la esquina de Juárez Celman y Primer Pasaje, frente a una cancha de fútbol donde Díaz y Gómez fueron atacados por los hermanos (José Jiménez, a “Chimpa” y Daniel Saavedra, a “Zoco”), quienes se conducían en una motocicleta, que ya fue secuestrada.

Tras recorrer el escenario de la fatal pelea, los detectives durante el rastrillaje secuestraron un cuchillo que será peritado al igual que otra arma blanca incautada en uno de los domicilios allanados el domingo, en horas de la noche.

Además, el Dr. Moya se entrevistó con los vecinos de la zona, quienes pidieron ayuda a la policía cuando Díaz fue gravemente herido, pero todos fueron coincidentes en repetir que no vieron el momento del ataque.

Según contaron los lugareños, escucharon ruidos y al salir a ver qué sucedía vieron llegar una ambulancia que trasladó a los dos heridos. Además los forenses realizaron la autopsia al cadáver.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que Díaz -conocido en la zona como ‘Yiyilo’- murió a causa de la herida que recibió la cual le penetró el abdomen y generó una hemorragia interna.

Los médicos indicaron además que el cuerpo de la víctima no tenía otro tipo de lesión y que tampoco había signos de defensa lo que determinaría que no se trató de una pelea, sino de un ataque mortal, ya que no existió un enfrentamiento.