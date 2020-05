Alertan que para los chicos es más riesgoso ir a comprar que hacer un paseo

12/05/2020 - 15:30 País

Por la pandemia de coronavirus, en la Ciudad, los chicos pueden empezar a salir a la calle a dar una vuelta los fines de semana junto a sus padres. En cambio, en el conurbano bonaerense, solo pueden pasar los límites de sus casas para acompañar a sus papás a hacer compras por el barrio. Infectólogos y pediatras indican que, para ambas actividades, es importante mantener el distanciamiento social, higienizarse bien y, en los casos que corresponda, usar tapabocas. Y todos coinciden en que, de las dos opciones, el paseo recreativo y al aire libre es la opción más segura.

"El riesgo es un poco mayor en el supermercado, algunos lugares son pequeños y resulta difícil allí mantener el distanciamiento social. El otro problema tiene que ver con la espera para pagar. En los locales de cercanía suele haber una o dos cajas y se arman filas largas", señala Eduardo López, infectólogo pediatra del Hospital Ricardo Gutiérrez. En Capital, las salidas para hacer las compras también están permitidas en el marco del decreto nacional que las habilitó para los menores de 12 años que no puedan quedarse al cuidado de otra persona en el hogar: pueden salir con sus padres a los comercios de cercanía.

"Hoy sabemos que estar cerca de una persona por diez o quince minutos aumenta las chances de contagio aunque esa persona no tosa. Puede transmitir el virus al hablar, por ejemplo", agrega López.









Tocar los productos que están en las góndolas y llevarse las manos a la boca es otro de los peligros. "La comunicación aérea es mucho más riesgosa. Sin embargo, también hay que cuidarse en relación a las superficies: los padres deben llevarlos de la mano, en un cochecito o changuito y hacer que toquen lo menos posible", precisa el experto.

En la alternativa al aire libre, no hay que frecuentar las plazas (la mayoría tienen rejas y están cerradas, aunque existen excepciones). "Se deben evitar los juegos infantiles y areneros. Y al regresar a la casa, es clave higienizar bien a los chicos: con agua y jabón y luego usar alcohol en gel. También resulta conveniente cambiarles la ropa", indica el infectólogo del Gutiérrez. Y pide "no utilizar la ocasión como excusa para visitar a los abuelos".

Miguel Dictar, jefe del servicio de Infectología del Instituto Alexander Fleming, está de acuerdo en que las salidas recreativas son la mejor opción y desaconseja que el niño acompañe a sus padres al supermercado. "Se entiende en los casos en los que el adulto no tiene con quién dejarlo. Pero, cuando el padre o la madre tienen la posibilidad de que alguien lo cuide, lo ideal es que no vaya a los comercios", advierte Dictar.

“Es difícil controlar que (el chico) no toque los productos y, además, tampoco se sabe si en el lugar se respetan los protocolos. Hay que exponer lo menos posible a los niños y fomentar el lavado de manos y el distanciamiento social", suma el experto del Fleming.

Para el médico pediatra Diego Montes de Oca, las salidas al aire libre son más seguras siempre que se respeten las distancias y que no se aproveche la situación para juntarse a charlar con otro padre o madre o hacer que el nene juegue con algún vecinito. "Si bien es una salida recreativa debe darse con muchos controles para evitar el contagio", insiste el especialista. Dice que no todos los padres están entusiasmados con que sus hijos salgan a la calle y que hay muchos que prefieren no exponerlos.

La salida al supermercado debe analizarse según la edad del chico. "Si es pequeño, el encierro no lo va a sentir tanto y en el supermercado va a resultar difícil evitar que toque todo. Diferente es la situación si se trata de un niño más grande, que pide salir y ya entiende la importancia de cuidarse", agrega Montes de Oca.