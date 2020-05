El Covid-19 fulminó a “Separadas”, la tira de Pol-ka que ya no volverá a la tele

12/05/2020 - 20:47 Pura Vida

El jueves 19 de marzo, la tira “Separadas” que había llegado a la pantalla de El Trece con la expectativa de conquistar al público con un elenco coral integrado por Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Agustina Cherri, Gimena Accardi y Julieta Zylberberg, emitió su último capítulo con la esperanza de retomar las grabaciones y volver al aire cuando la cuarentena por el coronavirus así lo permitiera. Pero el aislamiento social preventivo fue ganando terreno, y la ficción perdiendo posibilidades de retomar el rodaje. Así, la productora Pol-ka terminó anunciando a sus protagonistas y al público que no se retomarán las grabaciones y que la tira tendrá un final abrupto exigido por la crisis sanitaria.

“A mí también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar)”, escribió en su cuenta de Twitter la actriz Julieta Nair Calvo, quien había protagonizado una de las escenas más comentadas de la ficción cuando dio vida a una joven que finalmente pudo revelar que fue víctima de un abuso en el pasado.

“Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez. Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras. Para mí fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”, agregó.

“Ahora nos queda seguir acompañándonos, entre todos, para salir adelante. Si algo nos tiene que quedar de todo esto es la enseñanza de ser solidario y de apoyarnos entre todos. Somos uno. La de criticar y tirar mala onda no va más, quedó en lo que tenemos que dejar ir”, cerró la actriz sus posteos en Twitter.

Hasta hace algunos días, las actrices “calentaban” la vuelta a las grabaciones con pequeñas “publicidades” a través de “videollamadas” que protagonizaban en la piel de sus personajes, diciendo cuánto se extrañaban y que tenían ganas de volver a verse: “Esto es un embole”, decía Paula (Zylberberg) en una llamada por whatsapp. “Yo estoy igual, comiendo todo el día”, se sumaba Martina (Cid). Luego, le preguntaban a Romina (Cherri) cómo estaba la calle. “Bien, pero evidentemente hay gente que no entiende que no puede salir”, respondía como la agente de Policía a la que interpretaba; mientras Paula gritaba: “¡Y metelos en cana, vos que podés!”.

“Chicas, no sean exageradas, al final es la casa de cada una, hay muchas cosas qué hacer en la casa. Las quiero a ver ustedes con dos hijos adolescentes, están encerrados matando zombies”, agregaba Clara (Antonópulos).

Lo cierto es que al margen de las ganas, el coronavirus frenó a Pol-ka la posibilidad de continuar rodando la tira, y puso en jaque los recursos económicos para enfrentar el pago de sueldos del elenco y el equipo técnico de una serie que no está al aire y que, por lo tanto, no recauda publicidad. Ante la incertidumbre sobre cuándo se reactivará lo relacionado con el espectáculo, la productora decidió anunciarles a sus protagonistas que no habrá más “Separadas”.

Apenas se había iniciado la cuarentena obligatoria, cuando la telenovela había emitido su último capítulo, sin saber que ese sería el final, Julieta Zylberberg decía en una entrevista con Teleshow: “Soy una ciudadana más de este mundo y estamos atravesando un momento muy difícil. Siento que nuestro presidente (Alberto Fernández) tomó una media espectacular, en un buen momento, cuando todavía, aparentemente, estamos a tiempo de frenar un poco esto”, confiando en que se trataba solo de un intervalo.