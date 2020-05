Krede: “El asaltante me disparó dos veces y no salieron las balas”

12/05/2020 - 23:46 Policiales

El abogado y diputado provincial José Luis Krede sufrió un violento asalto por parte de un sujeto que le causó serias lesiones en el rostro y en uno de sus oídos, como también escoriaciones en brazos y piernas, tras una lucha para evitar el atraco. El legislador narró a EL LIBERAL los momentos dramáticos que vivió el lunes a la tarde noche, cuando un ladrón fuertemente armado ingresó a su casa.

Alrededor de las 20.30 el legislador provincial estaba con el concejal profesor Roberto Wassmann en el estudio que tiene en su domicilio de la ciudad de Frías cuando Krede escuchó el timbre de su casa. Dejó por un momento al concejal en el estudio y se dirigió a la puerta de la vivienda para atender el llamado. Cuando abrió la puerta se dio con la presencia del asaltante que tenía un revólver, un cuchillo y una cachiporra hecha con caño de PVC.

Sin mediar palabra, el sujeto empujó al legislador y lo llevó hacia el interior de la vivienda apuntándole con un revolver en la cabeza. “Me manda un pariente tuyo. Dame plata, dame cien mil pesos. La voy a c... matando a tu mujer”, lo amenazó el delincuente.

“Estaba con un casco y no pude verle el rostro. Era grande y tendría como unos cuarenta años. En todo momento me preguntaba dónde estaba la plata. Se notaba que estaba bajo los efectos de la droga”, describió el diputado a EL LIBERAL.

El delincuente hizo ingresar al político hasta la zona de la cocina y cuando quiso atarle las manos con una cinta de embalar, Krede se resistió y comenzó una desesperada y sangrienta pelea entre ambos. “Me quería atar y no lo dejé. Empezamos a pelear. Aunque yo soy muy chiquito, lo enfrenté, pero terminé muy lastimado en el rostro y en uno de los oídos. Creo que él me cortó con el cuchillo”, detalló.

Luego sobrevino el momento más dramático cuando el asaltante, al ver la tenaz resistencia del diputado, sacó su arma, la apoyó en el cuello de Krede y gatilló dos veces. Por suerte para el legislador provincial, las balas no salieron. Alertado por los ruidos, el concejal Wassmann salió del estudio e ingresó a la vivienda, y en la cocina encontró a Krede ensangrentado, pero resistiendo al ataque del ladrón. El edil también enfrentó al malviviente y así lograron que huyera. “El profesor Wassmann es joven y muy grande, creo que eso intimidó a este sujeto”, dijo a EL LIBERAL el diputado Krede.

Superado el primer momento de susto y angustia, Krede llamó a la Policía. Los efectivos ahora buscan al asaltante. Krede también agradeció al gobernador Gerardo Zamora quien se comunicó con él para saber de su situación. En estos momentos, el legislador continúa con su trabajo, participando en la sesión virtual de la Cámara de Diputados, desde su domicilio en Frías donde anoche vivió una pesadilla.

Al legislador le llamó la atención la violencia del asalto

“Mire, tengo 62 años, 40 de abogado y jamás viví algo así. Ese hombre estaba drogado y eso es un gran problema aquí en Frías”, narró el legislador quien no descarta que haya otro motivo detrás del ataque que sufrió el lunes en su vivienda.

“Al final el ladrón no se llevó nada y eso es algo que también me llamó la atención y no descarto que hubiera otro móvil”, indicó José Luis Krede en diálogo con EL LIBERAL.

El diputado puso énfasis en que la droga es un serio problema, y que sus efectos sobre este asaltante hicieron que el intento de robo que sufrió fuera tan violento.

Por otra parte Krede destacó la respuesta y preocupación de la policía por recibir su denuncia y ponerse rápidamente a buscar a este sujeto.

Según la descripción que hizo el legislador, el atacante era una persona de sexo masculino de 1.85 m de alto, robusto, en su cabeza tenía un casco de color negro, y en sus laterales color rojo, con un camperón negro inflable, con una inscripción Adidas en su espalda, pantalón negro, borceguíes o botines de color negro.