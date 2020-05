Beto Auad: “Corrí sin dormir y gané por primera vez en la Super Sport 600”

13/05/2020 - 00:05 Deportivo

La adversidad a veces pierde por goleada cuando se enfrenta con la perseverancia. Sino habría que preguntarle a Alberto Auad Cavallotti que prácticamente sin dormir por dos noches consecutivas, fue a La Rioja para competir por el Campeonato Argentino de Super Sport 600 y ganó por primera vez en la categoría. “Eso fue en el 2009”, dijo cuando recordó aquel inolvidable momento en su carrera profesional.

Pero antes de que todo esto ocurriera, el piloto santiagueño vivió una situación que no olvida jamás.

“Antes de la carrera, se dio una sucesión de cosas que no me olvido nunca. Yo no tenía plata para participar de la quinta fecha en La Rioja y toda la semana estuve de mal humor. Venía como puntero en el campeonato. Me peleaba con mi novia, con mi mamá, con toda mi familia porque no podía ir lamentablemente. Era imposible”, comentó “Beto” cuando picó en punta con su relato.

Luego continuó: “Yo tenía un barcito en la Roca, frente a Cardiología. Un viernes me levanté e hice todo lo que tenía que hacer y a la siesta llegaron mi mamá y mi novia. Me dijeron que habían juntado 2.000 pesos para que fuera a la carrera porque no me aguantaban más”.

Pasada esa situación, Auad buscó la moto por la tarde desde un galpón y la cargó en un trailer para el traslado a La Rioja.

“La dejé frente al bar y me desocupé cerca de las dos y media de la mañana de trabajar. Justo llegaron dos amigos a tomar unos tragos y les pedí que me acompañaran y sin avisarles el destino. Cuando íbamos por la ruta cerca del barrio Autonomía, ahí les comuniqué”.

Ya al otro día en La Rioja, y sin dormir, “Beto” salió a la pista para hacer la primera tanda de entrenamiento sin apoyo mecánico y los resultados no fueron de los mejores.

“Estaba muy atrás en los tiempos. En la segunda tanda, me acomodé un poco más y quedé en la quinta posición. Cuando fuimos a la clasificación, terminé segundo, a décimas del primero”, afirmó.

La jornada terminó en medio de una denuncia por parte de los otros pilotos contra el santiagueño porque no había cumplido con los entrenamientos del viernes.

“La cosa es que en La Rioja, yo y mis amigos dormíamos en una carpa porque no teníamos dinero para el hotel. Era invierno para ese tiempo y hacía mucho frío. A la noche la pasé muy mal porque me agarró hipotermia a las cinco de la mañana. No dormí prácticamente casi nada. Llevaba dos días y medio así”, contó.

Para el domingo, todo fue alegría y felicidad. “En la vuelta seis de la carrera, quedé en el primer lugar y terminé ganando. Fue la primera que festejé en el motociclismo de velocidad y en la categoría más grande”, señaló orgulloso Auad.

Lo mismo sintió cuando en el circuito de Jerez de la Frontera, España, dio una cátedra de manejo arriba de una moto BMW.

“Aquella vez competí en la Copa BMW. Obviamente que las 30 máquinas eran de la misma marca. También estaba la otra categoría Open, donde estaban incuidas todas las marcas”.

La experiencia para Beto en su categoría no fue de la mejor. “Terminé con dificultades técnicas en la moto. El sábado no había clasificado bien y largué desde el puesto 7. El domingo tuve un problema con la rueda delantera que me hizo retrasar al 14º lugar hasta que pude remontar y ubicarme finalmente en el quinto puesto”.

La bronca era tal del piloto que pidió permiso para competir en la siguiente categoría Open y lo autorizaron. “Me permitieron, pero largué desde la posición 36 porque no había clasificado. Lo hice con el mismo neumático delantero con el cual había tenido problema en la carrera anterior. Era tanta mi motivación y mi alegría por volver a correr que iba pasando de a tres en cada vuelta. Finalmente terminé segundo y con una alegría increíble. En el box me recibieron todos los equipos y me felicitaron”, finalizó el piloto.