Hoy: Mariano Tagliotti, de Fernández a todo el país

13/05/2020 - 00:21 Deportivo

1. ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

Mi mejor noche fue un clásico entre Peñarol y Quilmes. Metí 15 puntos en el tercer cuarto y ganamos. Mi viejo estaba en la cancha.

2. ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

58 puntos, jugando para Belgrano de Tucumán contra Nicolás Avellaneda. Mis amigos me lo recuerdan siempre.

3. ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Ufff, varias. Contra Argentino de Firmat, en un clásico, 0 punto. Jugué realmente muy mal.

4. ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Bruno Mártire. Me costaba muchísimo hacerle goles. Un enorme defensor.

5. ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

A Hernán Montenegro lo dejé en 6 puntos en un Peñarol/Estudiantes de Bahía Blanca. Algo bien hice porque hasta me pegó un codazo.

6. ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, cuando perdimos el ascenso al TNA con Banda Norte. No merecíamos perder.

7. ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Sí, por los títulos con Unión Sunchales y Firmat FBC.

8. ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Todos los temas de mi gran ídolo Elvis Presley, en especial Suspicious Minds.

9. ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Alagastino, el mejor a años luz de todos.

10. ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Sí, varias veces. A Ramallo lo volvía loco.

11. Del 1 al 10, ¿cuánto conoce del reglamento del juego?

9,50. Lo estudio mucho porque soy entrenador y es mi responsabilidad.

12. ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

Sí, he participado. Muchas veces me he puesto enfrente a mi hinchada para que pueda salir el equipo visitante. Se gana y se pierde en la cancha. Y también he saltado a defender compañeros que fueron agredidos.

13. ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

Donde más sentí la localía fue en Atlético Rosario del Tala. Firmat FBC también tiene una localía legendaria.

14. ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El Polideportivo de Mar del Plata, donde jugué mis mejores partidos y disfrute más. Villa Luján, segundo.

15. ¿Cuál es la mejor afición?

Primero Firmat FBC, porque soy hincha. Y segundo, Peñarol.

16. ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

Tuve tres muy buenos: Richotti, Gustavo Roig y “Maxi” Rubio.

17. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

No, sinceramente jamás. Siempre fui muy responsable y profesional. Me cuidé mucho.

18. ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

Mis mejores compañeros fueron Juan Ignacio Grieco, Juan Locatelli y Rubén Valdez.

19. ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

Ramiro Díaz Cuello, Jorge Toñanes, Gustavo Bianco, Álvaro Arraya y Pablo Valdez.

20. ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En La Pampa.

21. ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

Cuando se pueda.

22. ¿Cuál es su segundo deporte?

El fútbol.

23. ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

El mejor que enfrenté fue Josh Pittman. El mejor compañero, Antonio Watson.

24. ¿De quién es hincha en el fútbol argentino?

Muy hincha de Rosario Central.

25. ¿Un entrenador de otro deporte que admire?

Pep Guardiola.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A la fórmula Fernández/Fernández. Soy militante del peronismo santacruceño con Mauricio Gómez Bull como referente.

27. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Cajal, Fernando Small, Gustavo Gómez, “Inqui” Ríos y Pablo Soria.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

“Pepe” Sánchez, Ginobili, Esteban Pérez, Nocioni y Scola.

29. ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

Walt Frazier, Kobe Bryant, Scottie Pippen, Charles Barkley y Patrick Ewing.

30. ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí. Valentino tiene 12 años. Es lo mejor que me pasó en la vida.