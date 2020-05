Ginés González García: “Lo único seguro es que el fútbol vuelve sin público”

13/05/2020 - 00:39 Deportivo

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló de la situación del país y, en concreto, brindó un panorama sobre el fútbol. En diálogo con La Oral Deportiva, expresó que la única certeza sobre el reinicio del deporte, es que será “sin público”, debido a la pandemia del coronavirus.

Si bien expresó que el virus “está controlado”, aún existe preocupación por los registros diarios que se conocen sobre los infectados. Sobre el mencionado pico de infecciones, consideró que esa situación aún no se sabe si ocurrirá. “Con lo que estamos haciendo, el servicio de salud está mucho mejor que hace 50 días”, señaló el funcionario, en declaraciones reproducidas por el sitio Doble Amarilla.

Por último, Ginés expresó que “hay urgencias, y esto es una urgencia deportiva. No podemos tomar una decisión que no sea con estricta protección”. La única certeza, para el funcionario, es que “cuando se reinicie, será sin público”, afirmó el ministro, quien seguirá siendo prudente cuando se hable de fechas.

“Los jugadores deberían ir vestidos y volver cambiados”

Por otro lado, Ginés González García reconoció que se reunió con Matías Lammens:

“Hablamos, a los dos nos gusta el fútbol y hablamos del tema, pero no de fechas”, informó. “Quedamos en que los equipos técnicos sigan hablando la semana que viene para ir armando el protocolo. Deberían ir vestidos desde su casa y volver cambiados, no deberían entrar a los vestuarios”, detalló, sobre los puntos que se deberán tener en cuenta para el retorno del torneo. Además, puntualizó en que participarán “lo s médicos de cada institución”, para el armado de un plan de retorno.

“Es razonable pensar que el fútbol regrese a la competencia en septiembre, pero si no se incrementan los casos se puede pensar en volver antes”, opinó. Sin embargo, “es cierto que si se disparan los casos, no sólo que no se podrá abrir otra actividad, sino que habrá que volver atrás”, aclaró el ministro de Salud.

“Si se pasa a fase 4, se debe armar un protocolo”

Eduardo López, infectólogo que forma parte del equipo de asesores de la Presidencia de la Nación durante la pandemia de coronavirus, no se mostró muy optimista con un pronto retorno del fútbol en el país: “No veo tan fácil que vuelva el mes que viene”.

“Vamos a ver cómo vienen los casos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. La mayoría de las canchas de Primera y Primera B están ahí, por lo que va a haber que mirarlo con mucho cuidado. No lo veo tan fácil como para el mes que viene o dentro de 15 días”, aseguró en diálogo con Presión Alta.

Su opinión llega en medio de que se conozca la noticia de que en el Gobierno ya trabajan en un protocolo que permitiría el retorno a los entrenamientos entre junio y julio. De todas maneras, dicho protocolo depende de que el Área Metropolitana de Buenos Aires logre pasar a la fase cuatro del aislamiento, algo que López no prevé como posible en lo inmediato: “Creo que vamos a seguir en fase tres porque el número de casos está aumentando en la zona”.

“Si se pasa a la fase cuatro, hay que armar un protocolo para minimizar el riesgo de contagio”, cerró el profesional.