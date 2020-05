Jorge Ameal: “Tévez seguirá en Boca y terminará su carrera aquí”

13/05/2020 - 00:51 Mundo Boca

El actual presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, confirmó en las últimas horas que no será nada complicado renovarle el contrato a Carlos Tévez, quien tiene vínculo con la institución hasta el 30 de junio próximo.

“El contrato de Tévez se va arreglar rápido. Es ídolo de Boca y va a terminar su carrera en el club”, afirmó el máximo directivo de la institución “xeneize”.

A su vez, Ameal, dijo que nunca recibió ningón llamado de Daniel Angelici, pero aseguró que de ser así “no le hubiese respondido” y que al ex dirigente le va a responder con los resultados de la auditoría que no pudo concluir aún debido a que el club está cerrado por la pandemia de coronavirus.

Angelici, ex presidente de Boca y cuyo espacio político fue ampliamente derrotado por la lista que encabezaban Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme el 8 de diciembre último, afirmó ayer que dejó “muy bien” al club en lo ecónomico y que había llamado al vencedor para saludarlo.

“No vi ningún llamado de esa persona. Soy alguien educado, pero posiblemente no lo hubiese atendido porque quedamos con distancias muy importantes”, dijo Ameal a TyC Sports.

“Ya bastantes agravios hubo en las elecciones. Nosotros vamos a responder con la auditoría, pero hace 60 días que el club está cerrado (por el Covid-19) y se necesitan los papeles”, sostuvo hoy el presidente del club de la Ribera.

“Me hubiera gustado encontrar el club cuando lo sucedí a Ameal de la misma manera en que lo dejé yo”, dijo anoche Angelici, quien ya había sido duramente cuestionado por la nueva dirigencia boquense cuando en diciembre pasado, tras hacerse cargo del club.

La respuesta de Ameal fue contundente: “La gente dijo basta en diciembre pasado. Vamos por otro camino. Nosotros estamos cambiando el club y volviendo a la identidad que nunca se tendría que haber perdido”.

Consultado acerca de que Boca no pidió ayuda al Estado, como había señalado el Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, Ameal dijo que “el ministro está equivocado o le informaron mal. A veces suele pasar. Nosotros pedimos en su momento una ayuda al Estado”.

Podrían sacar todos los alambrados de la “Bombonera”

Las modificaciones de la “Bombonera” desde que Jorge Amor Ameal asumió la presidencia de Boca incluyeron pintura, nuevos sectores populares y la quita de acrílicos, una medida que fue aprobada por la mayoría de los hinchas y que podría tener una nueva fase en los próximos meses: “Tenemos ganas de sacar los alambres de atrás de los arcos. Vamos a ver si lo podremos lograr en el futuro”, reconoció el dirigente en Superfútbol, programa que se emite por TyC Sports.

“No nos va a temblar el pulso para decidir”, indicó con respecto al caso Villa

El presidente, comentó que esperará la decisión de la Justicia sobre la causa de violencia de género que involucra al delantero colombiano Sebastián Villa para luego dar una definición sobre su continuidad en la institución.

“Cuando la Justicia decida, no nos va a temblar el pulso para actuar, ya sea para un tema o para el otro”, dijo el titular boquense por Radio La Red.

Y continuó: “Mientras tanto, sigue siendo jugador de Boca porque tiene su contrato. Pero, a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, por el ser humano. Todos estos temas no son menores. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, que no le quepa la menor duda a la sociedad en su conjunto, pero principalmente a los socios y simpatizantes de Boca. Algunos lo entienden, otros no, pero nosotros queremos ser serios en todas nuestras posturas”.

El protocolo alemán

La vuelta al fútbol comenzó a tomar forma en algunos países europeos y Alemania se puso a la vanguardia, con el retorno confirmado para el próximo fin de semana y un protocolo estricto que consiste en testeos y varias medidas obligatorias para clubes y jugadores, algo que Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, anticipó que propondrá para analizar y ver en qué puede ayudar a la realidad argentina.

“Lo mandamos a traducir y lo vamos a hacer circular para ver si nos sirve de algo”, aseguró el dirigente, quien además, habló del “mensaje esperanzador” de Alberto Fernández.