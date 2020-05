Gustavo Coleoni: “Seguramente volveré en otra oportunidad, en estas condiciones no”

13/05/2020 - 01:03 Deportivo

El domingo 15 de marzo pasado, Central Córdoba perdió 2 a 1 ante Newell’s. Y dos días después, Gustavo Iván Coleoni dejó de ser el entrenador del equipo. Todavía no hay un sucesor e incluso había rumores de que volvía el “Sapo”. Pero ayer el entrenador cordobés rompió el silencio en una nota exclusiva con EL LIBERAL en la que aseguró que ahora no es el momento de regresar porque siente que no fue valorado y que le faltaron el respeto.

“Cuando Pepe (Alfano, presidente del club) me pide la renuncia, en mi cabeza estaba lo de mi vieja (atravesaba un problema delicado de salud). Entonces ni se la peleo, puse a Central por encima, porque siempre Central está por encima de todo, nosotros somos de paso”, recordó Coleoni sobre su salida del club, el pasado 17 de marzo. “Después que se decide que no habrá descensos, lo llamo el 28 de abril. Le dije que mi vieja ya está bien, yo también y que quiero volver. Quiero que me des la chance a mí porque yo lo puse en Primera al equipo, sin recursos y con un montón de problemas. Me merezco esta chance ahora que no hay descensos, que tenemos dos años para trabajar tranquilos”, agregó.

“Se lo pedí como amigo, pero hasta el día de hoy no me contestó los mensajes ni las llamadas. El dijo que le había dado la palabra a De Felippe, entonces no lo molesté por diez días. Cuando lo de De Felippe no se da, lo llamo y no me contestó. Le dejé un mensaje y tampoco me responde. El me debe atender el teléfono y no lo está haciendo ahora. Por eso me siento un poco dolido con eso”, sostuvo.

A Coleoni le “sorprende mucho que no me atienda. Tiene un audio mío que no lo escuchó todavía. Yo lo admiro y aprecio mucho y se lo digo en el audio, pero no lo escuchó”.

Ferrero

Hace unos días, Central Córdoba oficializó la contratación de Alexis Ferrero como mánager. Y si bien entrará en funciones el 1 de julio, el ex defensor “ferroviario” ya trabaja para la institución. Es el principal responsable de llevar adelante las charlas con los candidatos a entrenador.

Ferrero fue el capitán de Coleoni en el ascenso. Pero el “Sapo” contó que tampoco lo llamó.

“El mánager tampoco me llamó, no se comunicó nadie conmigo. Alexis fue el primer jugador que yo contraté y el me lo agradeció porque no es fácil contratar un jugador a los 39 años. Después me ayudó un montón, fue un animal, un capitán con todas las letras adentro y fuera de la cancha. Pero no me llamó nadie”, dijo.

Independientemente de que llegue ese llamado o no, Coleoni cree que no volverá a Central ahora porque entiende que no debería estar en una lista ni ser evaluado por nadie.

“Por ahí escucho que yo estoy en una lista. ¿A vos te parece que yo puedo estar en una lista en Central? Acá no puedo estar en una lista con técnicos que no le han dado nada al club, yo soy el técnico más exitoso de la historia del club”, dijo en forma tajante.

“Considero que es una falta de respeto hacia mí. En otro momento se va a dar que vuelva, ahora no porque yo no puedo estar en una lista en este club si hace dos meses que me fui. ¿Tengo que presentar un currículum? ¿Quién me va a evaluar? No lo comparto. Seguramente volveré en otra oportunidad, en estas condiciones no”, puntualizó.

El entrenador cordobés dijo también que siente que su trabajo no fue valorado.

“No soy cualquiera en este club. Estuvimos a tres minutos de entrar a la Libertadores y que al club le entren cuatro millones y medio de euros. Y tengo que estar en una lista? Quién me va a evaluar? Me siento más valorado afuera que dentro del club”, señaló.

“No sé si me van a llamar, eso que lo decidan ellos. Pero a mí me tienen que decir sí o no. Yo no puedo estar en una lista, no puedo ser evaluado por nadie. Es una falta de respeto. Acá dejé la vida yo y lo disfruté mucho. Pero pensé que iba a ser de otra manera la cosa”, dijo para ponerle un punto final al asunto.

Por último, le habló a la gente de Central: “Les agradezco por el apoyo de siempre. Vivimos juntos un sueño que nadie nos lo va a poder quitar. Que la cuenten como quieran, nosotros pusimos a Central en lo más alto”.

“No hay que cambiar nada, hay que mejorar”, remarcó

Otra de las cosas que molestaron a Coleoni fue que el mánager haya dicho que iba a cambiar muchas cosas en el club, ya que él considera que lo que hizo, estuvo bien y no es necesario cambiar, si no mejorar un poco.

“También leo que dicen que van a cambiar. Acá no hay que cambiar nada, hay que mejorar un poquito lo que hemos hecho. Ahora es más fácil que el jugador venga a Santiago, porque sabe que va a venir a un equipo competitivo porque ya lo demostramos”, señaló el “Sapo”.

“Yo armé el equipo en 20 días. Hemos traído jugadores que estaban sin jugar porque era difícil que venga alguien acá. Hemos hecho muchas cosas buenas, cosas que se ven y otras que no. Entrenábamos en lugares no óptimos y así y todo, estuvimos a dos minutos de entrar a la Libertadores”, agregó.

El cordobés siente que éste era su momento para desarrollar el proyecto que no pudo llevar adelante el año pasado.

“Considero que tengo mucha capacidad para armar el equipo. Si hablamos de inferiores, fui coordinador de Talleres y Racing, el Beto Bulleri (uno de sus asistentes) se capacitó en las inferiores de Barcelona. Pero acá no se pudo hacer nada, por eso apuntamos solamente a la reserva. Los dos jugadores que hicimos debutar en Primera los traje yo, cómo no vamos a conocer? En los proyectos que estuve yo, ha debutado Pablo Ledesma, Rusculleda, Pastore, el Gato Motta, Beraldi. Todos esos chicos debutaron en proyectos que yo he trabajado. Pero acá no se pudo hacer un proyecto, el proyecto venía ahora”, explicó.

Por último, contó que está haciendo hoy. “Seguimos capacitándonos y dando charlas de liderazgo. Tuvimos videoconferencias con dos cuerpos técnicos del extranjero, una con Carlos Bustos, que es mi amigo y está en Melgar de Perú. Y esta semana vamos a tener con algún técnico importante de una selección de Sudamérica”, concluyó.