Una periodista se quebró en vivo al reencontrarse con sus padres durante un móvil

13/05/2020 - 13:17 País

La periodista Paula Bernini recorrió la Argentina azotada por la pandemia de coronavirus con el objetivo de mostrar cómo se vive el aislamiento social y, en medio de un móvil para TN, se quebró en llanto ante una inesperada sorpresa: poder ver de lejos a su mamá, su papá y su hermano, quienes viven en Ramos Mejía. El emotivo momento quedó registrado por las cámaras de la señal.

"Mi papá es asmático, desde que empezó la cuarentena decidí no venir a verlo. Como forma parte de la población del riesgo, lo quise preservar. No lo veo desde el 20 de abril, hacemos videollamadas y hablamos por teléfono", contó Bernini, mientras relató cómo atraviesa su familia la cuarentena.

Y agregó, mientras el micro que la llevó a lo largo de todo el país iba hacía la casa de sus padres: “Causa algo impresionante. Con mis sobrinas hablé todas las noches, pero que me vean por la tele y no me puedan abrazar es algo muy fuerte. Sin embargo, estoy feliz de haber hecho este recorrido",

Paula contó que esta vez no les avisó a sus padres que saldría en la televisión. ¿El motivo? Quería sorprenderlos al aire. La bocina del micro, de repente, empezó a sonar. Los vecinos se asomaron a la ventana para saludar a la periodista y su mamá, rápidamente, se acercó a la vereda. Si bien Bernini no se bajó del micro, pudo intercambiar algunas palabras con ellos a la distancia. "Estamos orgullosos de vos", expresó su padre, en tanto su madre se quebraba en llantos.