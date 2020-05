VIDEO | Dejó conectado su celular al bluetooth del auto, su amante le envió un mensaje y lo escuchó la mujer

13/05/2020 - 19:31 Mundo Web

Una mujer compartió un video que delataba la infidelidad de su pareja, y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En la grabación, se observa cómo el hombre intenta escuchar un audio mientras se encuentra en la vereda, lejos de su esposa que se encontraba en el interior de un automóvil. Lo que el "despistado" individuo no advirtió, es que había dejado conectado su teléfono al al bluetooth del vehículo.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que?”, se oye que pregunta una voz femenina. El hombre parecía apurado por contestar porque ese día se iban a encontrar. "¿Si nos vamos a ver hoy o no?", agrega la supuesta amante.

Insólitamente, el infiel intentó escuchar dos veces el mismo audio, lo que le dio tiempo a su pareja de sacar su celular y comenzar a filmar la escena.

Finalmente, la esposa grabó la conversación y la compartió en la red social TikTok, donde rápidamente se viralizó, superando los 38 mil "Me gusta" en poco tiempo.

Este es el video: