Para el 83% de los empresarios, las medidas para paliar lo efectos de la cuarentena son insuficientes

13/05/2020 - 21:28 Economía

Entidades empresarias se mostraron descontentas por la baja efectividad que tuvieron las medidas propuestas por el Gobierno hacia las empresas para paliar los efectos del derrumbe de la actividad económica por la cuarentena.

En primer término, el 83% de los empresarios argentinos consideró insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis generada por el coronavirus.

El dato fue revelado por una encuesta realizada por el IAE Business School, que destacó, además, que la comunidad de negocios local es la que mostró mayor descontento entre los cuatro países donde se hizo el relevamiento: Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

“En la Argentina hubo un cambio muy pronunciado de las reglas de juego en diciembre. Además, hubo un discurso de maltrato desde el Gobierno hacia los empresarios. Todo eso pudo haber hecho mella en los ánimos”, indicó Roberto Vassolo, profesor del IAE que lideró el sondeo, del que participaron 1.283 empresarios de la Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

A ellos se les preguntó sobre sus perspectivas frente a la coyuntura, sus principales preocupaciones y su adaptabilidad a esta pandemia.

Vassolo destacó que, en los papeles, las medidas para paliar la crisis fueron similares en toda la región. Sin embargo, los empresarios locales dicen que la ayuda prometida no llega.

“Uno habla con ellos y dicen que los bancos no dan los créditos subsidiados. O que las exenciones llegan tarde o directamente no llegan. Y partimos de la base de que los demás países que participaron del estudio no tienen una inflación cercana al 50% anual”, agregó.

Para pasar la crisis con el menor daño posible, los empresarios locales se volcaron a cuidar los puestos de trabajo. Además, el 40,7% intentó encontrar fuentes alternativas de ingresos, como el lanzamiento de nuevos productos.

Sondeo empresario

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) aseguró que más de la mitad de las pymes no accedió -por decisión propia o porque fueron rechazadas-, a las medidas financieras diseñadas por el Gobierno para atenuar los efectos de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Los resultados surgen de una encuesta realizada por la Came la semana pasada entre 1.000 pymes de todo el país de los rubros comercio, servicios, industria, economías regionales, turismo y construcción.

En relación con los créditos al 24% para el pago de salarios de marzo, el 51% de las empresas aseguró no haberlo pedido; un 13% dijo que aún no se lo otorgaron; un 18% ya lo obtuvo; y al 11% se lo negaron.

En cuanto al salario complementario del programa ATP, el 28% de las entidades lo obtuvo sin inconveniente; a un 30% no se lo otorgaron aún; el 34% aún no lo pidió; y al 8% se lo denegaron.

Consultadas sobre la oferta de créditos a tasa cero para monotributistas, el 55% de los emprendimientos pymes informó no haberlos pedido; un 19% dijo que aún no se lo dieron; al 17% se lo negaron; y al 10% se lo dieron en forma inmediata.

Respecto de los beneficios impositivos a través de reducciones o aumento de plazos de pago de las cargas patronales, el 46% de las Pymes no lo solicitaron; el 41% las postergó por 90 días; y otro 14% las redujo hasta 95%.l