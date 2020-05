Dudan sobre la efectividad de la extensión de plazos

13/05/2020 - 21:30 Economía

El Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas local (CPCESE) se refirió a la prórroga por dos semanas de obligaciones de presentaciones de declaraciones juradas y pagos del impuesto a las Ganancias en las pymes, con motivo del efecto de la pandemia del Covid-19 en la economía.

Desde esa institución, su titular Luisa Argañarás indicó que “una prórroga es siempre positiva. No sabemos si es suficiente por cuanto para poder cumplir con las presentaciones de las DDJJ, previamente hay que terminar los balances y para ello hay que contar con información que se encuentra en las empresas”.

Destacó que “las nuevas fechas de vencimiento y pago de la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas con cierre de ejercicio en diciembre de 2019 son las siguientes: el nuevo vencimiento será el 26 y 27 de mayo, según la terminación del número de Cuit. Para la terminación de Cuit 0-1-2-3-4: el martes 26/5. Para la terminación de Cuit 5-6-7-8-9, el miércoles 27/5”.

Agregó que la RG 4714 por la cual se concedió la prórroga “también estableció que el plan de pagos de tres cuotas que generalmente estaba previsto para el pago del saldo resultante de dicha declaración jurada se podrá realizar hasta el 30/06/2020 y para el cual no se tendrá en cuenta el Siper (Sistema de Perfil de Riesgo) ya que muchas empresas no están en la situación “A” producto de los problemas económicos, financieros y administrativos. Entonces, no podían acceder a realizar un pago a cuenta y obtener las 3 cuotas, sino menos. O directamente los que están en la categoría “E”, que no podían acceder al plan”.

Añadió que “la modificación efectuada en la norma, permitirá a todas incluirse en el plan, con un pago a cuenta del 25%”.

Para Rizza, “la prórroga debería haber sido un poco más larga”

Desde la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, su presidente el CPN Silvio Rizza indicó que esta decisión de la Afip, “si bien tiene gusto a poco porque dos semanas es poco, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero: el contexto en el que estamos viviendo, que desde el punto de vista de los profesionales en Ciencias Económicas se complica en la parte operativa, porque hay cosas que se tienen que ver en la empresa”.

Añadió que “debería haber sido un poco más larga la prórroga, al menos un mes. Eso hubiera permitido un poco más de margen. Pero no es poco, desde el hecho que hay multas desde la fecha de vencimiento de la declaración jurada hasta el pago. Si en el medio hay una orden de intervención que son multas muy gravosas y que mucha gente no las tiene en cuenta, entonces son dos semanas para trabajar y tratar de llegar con las presentaciones y los pagos de las empresas o los planes de pago”. Dijo que “lo que sí está muy complicado es la parte de personas humanas, tanto en Ganancias como en Bienes Personales. Pero a nivel de personas jurídicas debería haber sido más largo”.l