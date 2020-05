El golf espera un guiño para su vuelta

13/05/2020 - 23:39 Deportivo

El presidente del Santiago del Estero Golf Club, el Dr. Ramiro López Bustos (h), anunció que la vuelta a las canchas de los socios podría darse pronto, siempre y cuando lo apruebe el Ministerio de Salud y la gobernación.

“Como deporte sabemos que en esta época de pandemia el golf podría ser habilitado. Lo importante como institución es resguardar la salud de todos. Los que tienen que dictaminar si vuelve o no la actividad es el Ministerio de Salud, del Deportes y la Gobernación. Creemos que el contagio en el golf es mínimo o casi nulo. Desde la Asociación Argentina de Golf nos mandaron un programa para la reactivación de la disciplina, a lo que nosotros en el club le vamos a sumar un protocolo de seguridad estricto”, contó.

El Dr. López Bustos indicó las medidas que se tomarán en el club: “Vamos a retirar el rastrillo, las banderas. Hicimos un dispositivo para que no las toquen la gente. En el juego se implementará la acción de no cambiar tarjetas, que era una práctica normal que se hacía entre los jugadores. Vamos a pautar horarios más espaciados que los naturales. Vamos a prescindir de los caddies (los que llevan las bolsas). Las cargarían los jugadores. Los golfistas deberían llegar minutos antes de salir a jugar para que no se contacten con otras jugadores. Se jugará de dos personas o tres, antes se hacía de cuatro. Cuando termina de jugar el socio tiene que retirarse. Todo esto va a ser implementado sólo para los socios”, advirtió.

Luego agregó. “Vamos a cerrar la cantina y la gente deberá llevar su bebida. En cada tee de salida vamos a poner alcohol de gel para los golfistas. Vamos a cerrar la escuela de jugadores menores y de novicios. No queremos que el golf genero algún tipo de contagio porque sería inadmisible. Es por ello que vamos a poner en práctica todas estas medidas de seguridad e higiene para poder regresar pronto”, anheló.

El deporte en general quiere tener este guiño a fin de mes. Es así como el golf local presentó un riguroso protocolo para lograr su vuelta. l