Hoy: Omar Montes, una “fiera” bajo los cestos

13/05/2020 - 23:49 Deportivo

Por Daniel Romero

(twitter/romero888)

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva? (solo una)

Contra River Plate.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Justamente en ese partido hice 25 puntos.

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

Muchas, pero una que recuerdo contra Estudiantes de Concordia me mandé una de esas noches que quería estar bajo tierra. Nos jugábamos el ascenso.

4 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

“Huguito” Carrizo de Tiro Federal.

5 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

A un americano que tenía Estudiantes de Concordia, no recuerdo el apellido. Yo siempre jugaba de titular y esa noche me puso de suplente y me enojé. Y era que me fijara cómo trabajaba él dentro de la cancha y luego me hizo entrar para que lo anule. Entré e hice mi trabajo de tal modo que el americano pidió cambio y no entró más.

6 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, cuando perdimos con Huracán de Tucumán y no logramos el ascenso con Olímpico.

7 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Sí, cuando salimos campeones con el “Globito” en la cancha de Estudiantes Unidos, hoy Quimsa.

8 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Resistiré, cantado por Celia Cruz.

9 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera de portiva?

Voy a nombrar tres: Eduardo Alagastino, Obdulio Zelada y Mario Tenti.

10 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Sí, en Río Tercero contra 9 de Julio.

11 ¿Cuál es o fue el mejor dirigente del básquet santiagueño?

Vicente Rosales, Mario Medina y el Dr. Ávila.

12 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego? (dar detalles)

Jugando para Olímpico ante Caja Popular, en Tucumán. Casi nos llevan presos porque Walter Stone le pegó hasta a un agente.

13 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Caja Popular.

14 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

Hasta donde yo jugué, el de Estudiantes Unidos. Ahora, en Quimsa, no llegué a jugar.

15 ¿Cuál es la mejor afición?

Sin dudas la del “Globo”.

16 ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

Ricardo Gerez y el Profe Cavallero.

17 ¿Un entrenador de otro deporte que admire?

A César Luis Menotti.

18 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego? (dar detalles)

No sé bailar ni lentos (risas).

19 ¿Cuáles fueron los tres mejores jugadores que tuvo como compañeros a lo largo de su carrera deportiva?

Philip Locket, Terry Lewis y Gerardo Secrestat.

20 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el bás quet?

“Juani” Carrillo, Mario “Horno” Acuña, Daniel Proserpio, Roberto Eberlé, Carlos “Tatú” Small y Omar Castillo.

21 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En Santiago están las morochas más lindas.

22 ¿Qué recuerda de su primer beso?

Fue a los 15 años, se me hacía que había tocado el cielo con las manos.

23 ¿Cuál es su segundo deporte?

Fútbol.

24 ¿Un jugador de otro deporte que admire?

Diego Maradona.

25 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Philip Lockett y Rick Suttle.

26 ¿De quién es hincha? (fútbol argentino)

Del más grande: Boca Juniors.

27 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

Por mi problema de salud, esta vez no voté.

28 Imagine que es elegido presidente, ¿cuál sería su primera medida de gobierno?

Aumentarle el sueldo a los docentes y a los médicos para poder darles un incentivo merecido.

29 ¿Cuál es su quin teto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Daniel Proserpio, Mario Acuña, Roberto Eberlé, Roberto Carrera y Víctor Mansilla.

30 ¿Tiene alguna anécdota en el básquet?

¡Un montón! Resulta que eran las 11 y yo estaba en el Mercado de Abasto comiendo un sándwich de milanesa con mis amigos del barrio y a las 13 salía el avión, íbamos a jugar en Buenos Aires. Le pedí a un amigo que me lleve al aeropuerto. Llegamos a Buenos Aires a las 15.30 y cuando menos lo pensé estábamos en el Sheraton. Yo, del Pacará al Sheraton. No sabía qué hacer...

31 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

¡Tengo cuatro! Vero, Gaby, Lucy y Bianca. Y ocho nietos: Luis, Cami, Rodri, Euge, Emma, Martín, Delfina y Lautaro.l