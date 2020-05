“Me siento culpable por no haberlo denunciado y me siento responsable por cada nueva víctima”

14/05/2020 - 06:33 Policiales

“El sentimiento de asco y repulsión luego de escuchar su voz tantos años después es indescriptible”, comienza diciendo una de las víctimas de Diego París, al contar sus sensaciones tras la difusión de los audios que el sospechoso de abusar sexualmente de seis mujeres, le enviaba a una adolescente a principios de este año.

La mujer es una de las que se animó a denunciar al organizador de eventos de cómics. Hoy tiene más de 30 años y el hecho que marcó su vida sucedió cuando tenía 17.

Después de que EL LIBERAL difundiera el lunes los audios que el acusado le enviaba a la adolescente que lo denunció en marzo de este año, la mujer se animó a describir cuáles fueron los sentimientos que la invadieron al escuchar esa voz nuevamente.

En una confesión estremecedora, expresa que siente un grado de culpa, su compromiso con otras denunciantes e insta a otras víctimas a acercarse a la Fiscalía:

“El sentimiento de asco y repulsión luego de escuchar su voz tantos años después, es indescriptible. Que continúe con el mismo speech (discurso), solamente entrenado y mejorado.

Primero el miedo te paraliza. Te hace volver 17 años atrás. Te sentís vulnerable, frágil, indefensa.

Una ignora esas cuestiones. Nadie te prepara para que te ataquen. Para que te droguen y te duerman. Nunca vas a esperar esto, más cuando conoces a la persona desde los 11 años. Le tenía confianza, aprecio, simpatía.

En su momento nunca analicé lo que sucedió. Prefería no saber lo que me hizo. Es muy difícil entenderlo. Y no tener a nadie a quien contarlo. Guardar esto tanto tiempo.

Si tan sólo hubiera sido yo, como lo creí, esto iba a quedar en mi inconsciente muchos años más. Te juro que hoy desearía que hubiese sido así. Seguramente nunca lo hubiese denunciado. Nunca se me cruzó por la cabeza que él lo volvería a hacer.

Me siento tan culpable por no haberlo denunciado. Y me siento responsable por cada nueva víctima. Y me siento comprometida con cada una. Ojalá hoy pueda reparar mi error.

Si hubiese tenido el coraje de la primera adolescente, tal vez no hubiese llegado todo tan lejos.

Si tan solo me hubiese escuchado una vez. Que no es normal lo que me hizo. Que estuvo todo planeado y calculado.

Él tenía una estrategia para llegar a su propósito. Y cuando lo logró, y nadie lo denunció, le di más poder del que él creía que tenía. Le di confianza, de que podía seguir haciéndolo, y que no había consecuencias. Le permití seguir lastimando a mucha gente y eso es lo único que no me puedo perdonar.

Hoy siento que tengo que repararlo. Después de tanto tiempo que decido hablarlo y liberarme y sentirme en paz conmigo, sigo limitada. Todavía me falta el apoyo de algunas personas que entiendo que no están cómodas con esta situación. A nadie le gusta exponerse tanto. Pero si el precio a pagar para compensar mis errores es distanciarme de algunos, confío que es la mejor opción.

Hoy soy adulta. Y decido por mí. En hacer lo correcto. En acompañar a las demás víctimas. A comprenderlas y ponerme en el lugar de los otros. En animar a las demás a contar su historia. A liberarse de tantos secretos que nos terminan lastimando.

Que se animen a denunciar. A testificar ante la Justicia. Que sea por este caso o por otro. Hoy tenemos la suerte de que nos escuchan. Nos acompañan. Se está haciendo justicia. Ya no tienen que tener miedo de callarse. Todo tiene que salir a la luz para que no se repita.

No podemos reparar el pasado, pero somos dueños de nuestras acciones. Cuando actuamos con la verdad y el bien, no debemos temerle a nadie.

La Fiscalía está trabajando en este caso con muchísima seriedad y compromiso, e insisto a cada persona que fue víctima de esta persona, que se acerque y presente su denuncia, para no ser más ni víctimas ni cómplices de él”.

La mujer asegura que París la adormeció

La mujer que hizo tamaña confesión, vio recrudecer los recuerdos de lo que vivió hace 17 años, cuando la adolescente que radicó la primera denuncia contra el organizador de eventos, hizo pública su acusación a través de la red social Facebook.

Después de conocer el relato de la menor, se dio cuenta de que ella había vivido una situación similar, pero más grave, cuando tenía esa misma edad.

Ya por aquel entonces, París habría utilizado el discurso de un cortometraje para una publicidad de la “Mujer Maravilla”.

En aquel momento la convenció de “ensayar” en el edificio de la Ucse, la llevó a “una especie de paraninfo”, según relatara ella a EL LIBERAL en notas anteriores.

Allí, en un momento el acusado la habría abordado por la espalda y le colocó un pañuelo en la boca y nariz con cloroformo, mientras la sujetaba con fuerza con la otra.

Aseguró que desconoce cuánto tiempo estuvo inconsciente y lo que le hizo durante esos minutos. Algunos detalles sólo los conoce la fiscal del caso, Dra. Jésica Lucas. Sólo recuerda que se despertó y vomitó descompuesta.

Su denuncia comprende la acusación más grave sobre Diego París hasta el momento.

Incorporarán conclusiones de las pericias realizadas

La Dra. Jésica Lucas encabeza la investigación penal preparatoria, en la que Diego París se encuentra imputado por el supuesto delito de “abuso sexual con acceso carnal contra una de las víctimas, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa contra otras dos víctimas y abuso sexual simple contra una menor, en concurso real”.

En los próximos días, la fiscal ampliaría los cargos por al menos dos denuncias más en contra del organizador de eventos de cómics.

Al mismo tiempo, se presume que la próxima semana, la Dra. Lucas incorporará al legajo los resultados de las pericias psicológicas e informáticas que se concretaron la última semana, así como también la pericia psiquiátrica que se debe desarrollar.

Los resultados de dichas pericias, permitirán a la Fiscalía tener elementos más concretos para sostener su acusación contra el sospechoso.

Cabe señalar también que se debe fijar una fecha para que el laboratorio de toxicología analice el contenido de un frasco marrón, secuestrado en la casa del acusado.

La defensa de París, representada por el Dr. Javier Leiva, sigue sosteniendo que su cliente es inocente.

Aguardan la audiencia para resolver la situación procesal

Diego París lleva más de dos semanas detenido, alojado en la Comisaría 10ª. Pesan sobre él al menos seis denuncias por supuestos abusos sexuales.

La fiscal, Dra. Jésica Lucas, ya solicitó que se fije fecha para la audiencia en la que requerirá la prórroga de la detención. Aún no se fijó una fecha por las complicaciones que implica la situación sanitaria por el coronavirus.

Además, hasta ahora el sospechoso está imputado por cuatro de los casos, por lo que aún deben ampliarle la calificativa y consecuentemente, se le debe tomar una ampliación de indagatoria.

Cabe recordar que hasta el momento, siempre se abstuvo de declarar.l