Pattinson no quiere ser un Batman musculoso

Robert Pattinson, el actor que conquistó la pantalla chica con su personaje en “Crepúsculo”, una historia de vampiros, había iniciada antes de la pandemia de coronavirus el rodaje de la nueva película “The Batman”, que espera poder retomar una vez que se levante la cuarentena.

Mientras tanto, cumple con su confinamiento en una casa que le alquiló Warner Bross, en Londres, adonde el único esfuerzo físico que está haciendo es salir a correr, “con miedo” a que la policía lo sorprenda rompiendo las normas de aislamiento social.

Así lo reveló durante una entrevista que concedió a GQ, y en la que alertó a los fanáticos que no moldeará su cuerpo como un gladiador, porque no es su intención responder al estereotipo del Batman musculoso.

“Nadie hacía eso en los años 70, nadie lucía semejantes físicos; James Dean nunca tuvo que estar en la forma que exigen ahora. Creo que si te la pasas todo el día entrenando eres parte del problema, hay que sentar un precedente”, afirmó Pattinson. Y compartió una anécdota al respecto que vivió en el set de Crepúsculo. “Recuerdo que en un día de grabaciones pidieron que me quitara la camisa para una escena. En cuanto lo hice me dijeron que debía ponérmela de nuevo”, se rió el actor haciendo referencia a su abdomen, el cual no está marcado a fuerza de ejercicios, como muchos suponen.

Al margen de que su única actividad física es la de salir a correr, según lo comentó, su dieta tampoco es tan estricta. “Mi dieta va con muchos polvos de proteínas y avena. También como mucho atún, que ni siquiera saco de la lata. Solamente lo escurro y echo salsa Tabasco al atún en su empaque y así lo consumo”, señaló Robert Pattinson.

Su arribo a la pantalla grande como Batman demorará. Aún no hay fecha para su futuro estreno por la pandemia de Covid-19. l