Afirman que a los adolescentes hay que darles espacio y contención durante la cuarentena

14/05/2020 - 21:32 Santiago

Los adultos deben “darles su espacio” a los adolescentes en la cuarentena por la pandemia de coronavirus, dejarlos vivir “a contramano” y “acostarse a cualquier hora” para que puedan conectarse con sus pares con intimidad y, además, “buscar compartir actividades con ellos y estar abiertos al diálogo, sobre todo si es una inquietud de ellos”, señalaron especialistas.

Advierten, sin embargo, que es fundamental ayudarlos a mantener cierto orden de horarios en la casa, y contenerlos, porque “la familia no debe desaparecer”.

La psicóloga especialista en trabajo con adolescentes y jóvenes, licenciada Rosario Sanguedolce, considera “importante que los jóvenes puedan respetar horarios mínimos dentro de la convivencia, porque eso los ordena”, partiendo de la premisa de que “no es un adulto, pero tampoco es un niño”, y que “debe tener sus momentos a solas”, porque “necesitan una conexión desde el cuerpo, ya sea con sus pares, o con quien sea”.

“En este momento, es esto lo que está faltando, porque si bien hay conexión desde lo virtual, el juntarse o pasar tiempo con los amigos, está totalmente prohibido”, acentuó.

Apunta la profesional que “es importante que rija cierto orden en la casa, con el respeto de algunos horarios, aunque sean mínimos, pero también hay que abrirles un espacio para ellos solos, que dispongan de ciertas condiciones, como la computadora en determinados horarios, o cuando la casa está más tranquila y ellos puedan estar más cómodos”.

“En la adolescencia se necesitan espacios diferenciados y no compartidos con la familia.

Es frecuente el cambio de horarios, que se viva a contramano de los demás en la casa para usar los espacios en momentos de silencios o tener la casa disponible para conectarse con sus amigos, ya que están todos encerrados por la cuarentena”, sostiene por su parte Agustina Germade, psicóloga especialista en adolescentes.

Aclaró, no obstante, que el hecho de que “necesiten de este espacio no quiere decir que la familia tiene que desaparecer, siguen siendo dependientes y necesitan de la familia presente. Hay que ofrecer terrenos para la charla y que no haya otros estímulos. Aprovechar como un momento privilegiado para la comunicación, contarse algo del día, compartir frustraciones y enojos en esta situación”.

Germade aseguró que los adultos no deben hablar con los adolescentes desde un lugar “moralista”.

La licenciada Sanguedolce coincidió en que “es importante no abrir un interrogatorio moralista, sino compartir lo que les gusta a ellos, ver una película, escuchar algo de música que les guste, interesarse por lo que les gusta, comentar acerca de eso, y desde esos comentarios se podrían largar algunos lineamientos necesarios para la guía de los adolescentes”.

“No hay que olvidarse que los adolescentes necesitnr seguir siendo guiados. No pueden estar solos, no se les puede soltar las manos del todo. Y aprovechar este momento que uno tiene, quizás para compartir más tiempo, generar cierta empatía con ellos, plantearse qué les pasa, cómo se están sintiendo, si extrañan a sus amigos, qué hacen sus amigos, cómo la están pasando. Interesarse por lo que les sucede”, añadió.

Desde los padres hacia sus grupos de identidad

“Hay que recordar que en la adolescencia hay muchos duelos y uno de ellos tiene que ver con alejarse de los padres y empezar a encontrar grupos de identidad. Y este proceso está siendo, de alguna forma, dejado de lado, paralizado por todo lo que está sucediendo.

El adolescente debe poder amoldarse, sin que le genere una ansiedad mayor o una angustia desbordante. Esto también va a depender de cómo o en la familia manejen esta situación.

Hay que darle sus espacios, sus tiempos, pero a la vez contenerlos desde el hecho de seguir haciendo ciertas cosas, seguir cumpliendo con hábitos familiares, que ayuden en las casas, que ayuden a ordenar, porque ellos también tienen que tener una función”, sostiene la licenciada Sanguedolce. l