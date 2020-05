Escribano asesinó a un empleado y lo detuvieron cuando iba a tirar al río el cadáver descuartizado

15/05/2020 - 00:01 Policiales

Un escribano de Morón fue detenido cuando descartaba el cadáver de un hombre descuartizado en la ribera del río Luján, a 50 metros de la basílica de esa localidad del oeste del conurbano, informaron fuentes policiales y judiciales.

Si bien la víctima aún no fue identificada formalmente, los investigadores presumen que se trata de un hombre de 42 años domiciliado en Castelar, que podría ser el jardinero del imputado.

Según las fuentes, en una declaración a la policía, sin validez judicial, el detenido Ricardo Ignacio Baladía (56) dijo que había matado a ese hombre porque lo descubrió robando en su escribanía, que fue la escena primaria del crimen.

El hecho se descubrió alrededor de las 21 del miércoles en la zona conocida como “Recreo Colonial”, un paseo que está siendo restaurado por el municipio y donde, además, hay un restaurante homónimo, ubicado en el cruce de las calles Salveire y Bartolomé Mitre, a orillas del río Luján.

Un vigilador vio un auto sospechoso detenido y que arrojaban algo al agua, por lo que se comunicó con la Secretaría de Seguridad de Luján, desde donde enviaron un móvil policial.

Al acercarse al auto, un BMW plateado modelo 528, patente CRE 834, los policías vieron a un hombre con las manos ensangrentadas y advirtieron que acababa de arrojar al río una valija que al ser recuperada estaba vacía, pero ensangrentada.

Los efectivos también encontraron rastros de sangre y de lo que aparentaba ser masa encefálica al borde del río, y un balde con restos humanos embolsados en el baúl del vehículo.

“El cadáver no está completo. Sólo se pudo recuperar el torso y algunos miembros. Lo que estaba en la valija lo llegó a descartar”, aseguró una fuente judicial.

El sospechoso, Baladía, quedó detenido, en su poder se secuestraron 20.700 dólares y dio varias versiones extrajudiciales respecto de quién era la víctima.

“Primero dijo que era una mujer. Después apareció en el auto una billetera con el DNI de un hombre que presumimos es la víctima”, explicó un vocero judicial.

El escribano cambió de versión y, en una autoincriminación sin valor legal, le confesó a la policía que había matado a ese hombre a balazos y lo había descuartizado porque lo encontró robando en su escribanía.

El documento de la presunta víctima pertenece a Miguel Alejandro Pereyra (42), domiciliado en Castelar, que ahora se investiga si era el jardinero del imputado y si es la misma persona que, en algunos registros, figura con antecedentes penales.

Baladía quedó aprehendido a disposición de la fiscal Mariana Virginia Suárez, interinamente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 10 descentralizada de Luján, y fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 2ª de Luján.

La fiscal dispuso el secuestro del auto, la preservación del sitio del hallazgo para el trabajo de los peritos de Policía Científica y un rastrillaje con los buzos de los bomberos de Luján en la zona del descarte del cuerpo, en busca de más restos humanos y algún otro elemento descartado, como herramientas y el arma de fuego con la que dijo que cometió el crimen y de la que ya se confirmó que es legítimo usuario.

A primera hora de ayer, se allanó la escribanía de Baladía, ubicada en la calle Almirante Brown 1085 de Morón, donde se encontraron manchas de sangre y secuestraron vainas servidas, un cuchillo y una hidrolavadora.

El segundo allanamiento se desarrolló en el domicilio particular del imputado, ubicado a tres cuadras de la escribanía, en la calle Santa Fe 1089 y también se dispuso enviar una comisión policial a la casa de la presunta víctima en Castelar.

Los restos del cuerpo que fueron recuperados ya fueron trasladados a la morgue de Chivilcoy para la autopsia.

Más allá de la versión extrajudicial del detenido, la fiscal Suárez esperaba de los forenses una confirmación formal en cuanto al sexo de la víctima y si hay en el torso alguna lesión que revele cómo fue asesinada.

Baladía recién será indagado hoy y por el momento, la carátula del expediente es “homicidio simple”.

El acusado habría estado internado hace más de dos años en un hogar para pacientes psiquiátricos

Ricardo Baladía (56), el escribano detenido cuando arojaba en el río Luján el cuerpo descuartizado de su jardinero, había estado dos años en el Hogar San Juan de Dios, para pacientes psiquiátricos, en esa ciudad bonaerense.

“Cuando lo detuvimos, estaba como ido y fuera de sus cabales”, describió un investigador. Le secuestraron un hacha, con la que había cortado las partes del cadáver, al cual trasladó en una valija pero fue descubierto gracias al llamado al 911 de un vigilador, cerca de la Basílica.

El detenido es hijo de Marta Sánchez de Baladía, una escribana muy conocida y respetada de Morón, actualmente internada en un geriátrico.

Según deslizaron las fuentes, el sospechoso es “una persona muy extraña, que primero trabajó con la madre y cuando ella se jubiló quedó a cargo del negocio, aunque en el último tiempo no tenían casi actividad”, debido a sus problemas psiquiátricos por los que estuvo en el hogar.

Además, hace unos años había protagonizado un escándalo porque se habían viralizado unas fotos íntimas suyas.

“Tiene una personalidad cerrada, muy negado, no iba a reuniones. Se daba muy poco, es bastante parco. Es soltero y creen que tuvo alguna pareja homosexual”, añadieron las fuentes.

A Pereyra lo reconocieron sus familiares por sus tatuajes. Ahora investigan si el asesino tuvo un brote psicótico al momento del crimen, por lo que podría ser inimputable.

La cabeza de la víctima, fue cercenada en dos

El río Luján actualmente tiene poco caudal, pero gran cantidad de sedimento. Los policías entraron al agua con postes, intentando ver a ciegas qué había en el limo. La cabeza fue encontrada a media mañana de ayer, cercenada en dos, a 50 centímetros de profundidad. El rastreo del cuerpo estaba casi completo para comienzos de la tarde: solo faltaba un antebrazo y los genitales. El desmembramiento, parte por parte, articulación por articulación, había sido casi total.

“Es mi jardinero”, dijo Baladía después de la detención, en medio de su monólogo. Pereyra, de acuerdo con registros previsionales, no tuvo ningún empleo en blanco en la última década. La UFI Nº 10 logró contactar a su familia.

“Vamos a ver, no puedo emitir opiniones sin fundamento. Sé que él tenía armas y que era legítimo usuario. También sé que le robaron en el estudio de Morón. Ocurrió a principios de año, una persona entró. Hizo un destrozo y robó muchos objetos y dinero, tomó intervención la policía. Es difícil expresarse, no quiero dar opiniones sin fundamento, queremos analizar todo y hablar con un abogado, estamos en ese trámite, me ha dejado conmocionado”, dijo el padre de Baladía de 87 años al ser contactado por los medios nacionales.l