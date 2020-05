“Van a aumentar los concursos y hay empresas que van a ir a la quiebra”

15/05/2020 - 01:40 Economía

“Ya está habiendo cesación de pagos, cheques que vienen devueltos porque no tienen los fondos. En la medida que la cuarentena siga, se va a agravar más. No tenemos un horizonte de salida de la cuarentena general, con lo cual creo que van a aumentar los concursos, los acuerdos privados y quizá algunas empresas no van a poder seguir operando y van a terminar en quiebra, es muy lamentable y triste”.

El que describe el escenario que padece el sector privado ante la imprevista llegada de la pandemia del coronavirus y los efectos que está teniendo el parate económico en las empresas, es el Dr César Litvin, experto en temas tributarios, profesor titular de la cátedra de Impuestos de la facultad de Cs Económicas de la Universidad de Buenos Aires y uno de los socios del estudio Lisicky, Litvin y Asociados.

El tributarista habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre el escenario actual, cuestionó que el Gobierno no haya aplicado medidas más contundentes para defender la supervivencia de las empresas como la postergación de vencimientos de impuestos como Ganancias que, aún sin actividad, se deben pagar e, incluso, que se busque sumar más gravámenes, a los contribuyentes particulares como a empresas, porque “ya tienen la espalda encorvada de tanta carga fiscal”.

Agregó que “éste es un momento donde los contribuyentes, que son los que sostienen el gasto público, necesitan un respiro. Necesitan que la presión fiscal, que es intensa, prevea algún tipo de ayuda, no digo regalo, digo postergación de los vencimientos rutinarios”.

Puntualizó que si bien el Estado ha contribuido con programas como el crédito a tasa cero para monotributistas, el IFE o el Salario Complementario, “normalmente no llega como tiene que llegar a todos lo que lo están mereciendo, hay trabas burocráticas, aunque al que le llega, le sirve”.

No obstante, “en el tema impositivo no hemos visto un acompañamiento del Estado de acuerdo con las necesidades que tienen hoy las empresas. Y esas necesidades pasan por mantener la empresa viva, lo que significa tratar de alguna manera de mantener las fuentes de trabajo, mantener los gastos fijos, hacer frente a las obligaciones que tenían de antes y lo que menos debería hacer el Estado es poner presión para pagar los impuestos que están venciendo”.

Indicó que “es el momento donde el Estado tiene que ayudar a las empresas a través de una postergación de vencimientos. En abril no ocurrió eso. Empresas que les vencían cuotas de planes de pago, lo de rutina, han tenido que ver cómo cumplir. Igual, la recaudación en marzo no fue buena, abril fue peor y mayo no va a ser buena”. El tributarista señaló que de acuerdo con un análisis que realizó sobre la reacción de distintos países hacia el sector privado por la pandemia, “en todos postergaron vencimientos impositivos, le sacaron presión a las empresas en un momento en el cual el Estado necesita estar presente para evitar que se mueran estas empresas”.

Se preguntó: “¿Qué va a pasar si las empresas después de esto no subsisten a la pandemia económica? Va a aumentar el desempleo, la pobreza y también los planes sociales, con lo cual si aumentan los planes sociales, aumenta el gasto público, con lo cual hay que tratar de evitar ese círculo vicioso de empresas que se mueren, de más pobreza, más desempleo y más planes sociales”.

En ese sentido, se refirió a la reciente prórroga de dos semanas que hizo la Afip para vencimiento y pago de Ganancias, e indicó que “ayudan un poco pero no solucionan el problema. A algunas les va a ayudar pero otras no van a poder pagar porque no tienen ingresos, tienen un flujo de caja negativo: ¿Cómo van a hacer frente a estas situaciones con las actividades cerradas?”, se preguntó.

Puntualizó que “lamentablemente, no veo un panorama alentador en el futuro de muchas actividades, salvo que esto termine rápido y que el Estado pueda auxiliar más rápidamente a las empresas”.

Cuatro definiciones sobre el estado de situación actual

“Se necesitan medidas urgentes”

Litvin expresó su preocupación por cómo quedarán las pymes cuando pase la pandemia. Destacó como una buena medida de la Afip que le hayan permitido ingresar a un plan de pagos del IVA, lo que “puede venir bien a algunos pero otros no van a poder pagar las cuotas porque hay que ver qué pasa cuando termine la cuarentena y muchas empresas más allá de cuando termine, ya están en cesación de pagos”.

Agregó que “ése es el peor de los mundos porque empieza a cortarse la cadena de pagos y esto va a generar todo un efecto multiplicador. Es el momento que el Estado tiene que auxiliar a las empresas”. Puntualizó que “hay que pensar en la pospandemia y buscar medidas que incentiven la inversión. Allí, la forma de combatir la baja en la actividad económica, el desempleo y la pobreza, es con inversiones”. Indicó que no es solo flexibilizar el sistema tributario, sino “reformular todo el sistema tributario porque es un conjunto de parches que se han ido adecuando a las necesidades recaudatorias o de caja”.

Indicó que “en el corto plazo, se necesitan medidas urgentes que traten de incentivar la inversión. Por ejemplo no permitir contemplar el ajuste por inflación en un solo ejercicio. Si el impuesto a las Ganancias mide capacidad económica, entonces necesitamos medir bien esa capacidad y si conocemos una parte de la inflación, estamos cobrando impuesto sobre valores que no son la capacidad contributiva sino cualquier cosa”. l