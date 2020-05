Muslera: “No tuve aún contactos con Boca”

15/05/2020 - 02:05 Mundo Boca

Desde hace varias semanas, el nombre de Fernando Muslera suena fuerte en el barrio de La Boca. El arquero uruguayo es del gusto de muchos dirigentes y del propio entrenador Miguel Ángel Russo. Pero el propio portero oriental descartó en las últimas horas contactos oficiales con Boca.

‘¿Que vaya a Boca con Cavani? ¿Quieren armar el paquete? Jaja. A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Ha sido todo prensa. Que suene mi nombre a través del periodismo o el que haya inventado la nota es algo lindo porque Boca es un grande de Sudamérica y se acordaron de mí. Que yo les esté rondando en la cabeza a los periodistas que inventaron eso o si llega a ser verdad, aunque conmigo no tuvieron contactos, a mí me pone feliz’, contó en Marketing Registrado el propio Muslera, quien juega hace nueve años en el Galatasaray turco y que además es un referente muy importante de la selección uruguaya, donde disputó tres Mundiales (2010, 2014 y 2018), cuatro Copas América (ganó la del 2011 en Argentina) y una Copa Confederaciones.

Por otro lado, Boca tiene un tema con sus arqueros. Y uno bien importante: por más pandemia que haya, entre la CD, el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme y Russo deberán resolver el futuro del arco. ¿Por qué? Porque podrían aparecer ofertas importantes por Esteban Andrada, porque a Marcos Díaz se le vence el contrato en junio, y porque Agustín Rossi, si no sigue en Lanús, sólo volvería al Xeneize si es titular. l