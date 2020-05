Neville criticó a Tévez por “falta de profesionalismo”

15/05/2020 - 02:11 Mundo Boca

El ex futbolista Gary Neville criticó al delantero de Boca Carlos Tévez por su ‘falta de profesionalismo’ en el Manchester United. ‘Lo que me molestó de Tévez fue que bajó en la segunda temporada y también su falta de profesionalismo. Comenzó a quedarse en la camilla, a llegar tarde al entrenamiento’, recordó en la cadena Sky Sports, donde ahora es comentarista.

‘Yo estaba loco por el United, no pensaba en nada que no fuera el club todos los días. No acepté la idea de que alguien entrara a ese vestuario y no diera lo mejor’, siguió.

El enfrentamiento entre Neville y Tévez comenzó en el 2010 cuando el argentino pasó de Manchester United a Manchester City.

‘Estoy decepcionado de que no fuera correcto como profesional. No tengo ningún problema con que los jugadores abandonen el club. David Beckham se fue, Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy. Grandes jugadores. Pero hay una manera de irte y una manera de comportarse cuando estás en el club’, criticó.

Por su parte, basado en los números positivos del argentino, el que respondió fue su representante, el iraní Kia Joorabchian, y apuntó contra Neville: ‘Los números de Carlos en el United eran excelentes. Se perdió tres partidos debido a una lesión en dos años. Creo que es la profesionalidad de Neville la que debería ser cuestionada. No hizo su trabajo, no investigó qué fue lo que sucedió en la carrera de Carlos cuando cuestionó, como reportero, su profesionalidad’.l