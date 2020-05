Ignacio Guevel: “Aún no sé si mi papá se cansó para que yo pudiera ganar la final”

15/05/2020 - 02:42 Deportivo

Hay anécdotas y recuerdos que son muy caros a los sentimientos de uno mismo. Y vaya si Ignacio Guevel no las tiene. Enfrentó a su papá Fernando en varias finales de tenis en Primera categoría en el Santiago Lawn Tennis Club y hasta se dio el gusto de compartirlo y festejarlo en familia.

“Con mi viejo vamos jugando como cuatro finales, creo. La última fue en diciembre del año pasado”, expresó el joven deportista que hoy se encuentra en la ciudad de Virginia, Estados Unidos donde mantiene viva su carrera como tenista y de estudiante universitario.

Pero dentro de la gran rivalidad que se armó entre padre e hijo en las finales de los torneos, Ignacio recordó la primera que se dio por allá del 2013 aproximadamente.

“Me acuerdo que se jugó en la cancha 4 del Lawn Tennis. Era la primera vez que nos enfrentábamos en esta instancia y había mucha gente”, comentó.

El clima era el ideal y poco común en el tenis santiagueño. Cara a cara estaban los Guevel y había que definir un campeón.

“Me acuerdo que yo estaba nervioso y que perdí el primer set. Sabía que no podía perder ese partido. Había una diferencia de edad con mi papá y sentía que tenía mucha presión”.

Todo iba a cambiar más tarde para Ignacio en el partido. Dio vuelta el resultado y terminó con toda la alegría encima.

“Todavía no sé si mi papá se ablandó un poco después de que ganó el primer set. Fue un partido que me quedó grabado. Por suerte no sé si se cansó él o me dejó un poquito ahí y termino ganando yo”, agregó.

Lo curioso es que en la semana previa a la final familiar, los dos se entrenaban juntos y podían ir descubriendo cuáles eran las virtudes y los defectos de cada uno.

“Fue algo gracioso. Nos juntábamos en la cancha del club y ahí entrenábamos para la gran final”.

Y cuando hizo alusión a las estadísticas de las finales entre ambos, Ignacio fue muy contundente en este sentido y aclaró: “Todas las gané yo”.

Insólito partido

El presente de Ignacio está emparentado con sus estudios universitarios en Estados Unidos y el tenis.

Allí tiene la chance de seguir practicando lo que tanto ama y que le sirve de estímulo para afrontar todo lo que le espera en el camino.

Hace unos años que vive en tierras estadounidenses donde también al comienzo de su estadía fue protagonista de otra anécdota.

“Fue durante el primer mes en Estados Unidos y jugué un partido en una cancha de cemento y sin árbitro. La cuestión es que con mi rival nos pasábamos yendo y viniendo al medio de la cancha porque el pique de la pelota no se notaba y ninguno de los dos podía decir si era buena o mala jugada. Así estuvimos durante el juego. Él (por el rival), me cobraba una y yo le reclamaba la mía. Era muy gracioso y no se podía jugar así. En cada punto, la pelota picaba en medio de la cancha y donde lo hacía era mala para los dos. Mi inglés tampoco era bueno como para defenderme o hacerme el malo. Después llegaron los entrenadores y nos pusieron los puntos a los dos para seguir jugando”, finalizó Ignacio que aspira a terminar su carrera universitaria en diciembre de este año.l