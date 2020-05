Estas son las 6 claves para no equivocarse en la compra de autos online

15/05/2020 - 12:11 Economía

Las subastas de autos representan una herramienta alternativa a la hora de comprar un auto. La ventaja respecto de otras opciones es que comúnmente las ofertas son muy tentadoras y suelen estar por debajo del valor de referencia del mercado.

En el último tiempo la propuesta de subasta digital tomó mayor relevancia, y no sólo porque haya aumentado la cantidad de vehículos en danza, sino porque es la plataforma que eligen las automotrices para vender sus flotas de autos.

Dentro de las propuestas que ofrecen las marcas es posible encontrar unidades usadas, con pocos kilómetros y hasta a patentar, ya sin garantía; o bien 0 km, que tienen garantía oficial y se retiran directamente de los concesionarios.

También hay otras compañías fuera del sector automotor que subastan sus flotas. Son vehículos que generalmente suelen presentar service oficiales, están al día y en condiciones de transferencia directa a quien los compre.

Otro tipo de oportunidad son las de recupero prendario (artículo 39). Aquí el usuario se puede encontrar con vehículos en buen y en mal estado, que hasta pueden presentar deudas de patentes o multas detalladas en la descripción de cada lote. También están los vehículos siniestrados o recuperados de aseguradoras, que son los preferidos de los mecánicos.

Teniendo en cuenta todo esto, y que hoy cierra la primera de varias subastas que hay en mayo, los especialistas dan una serie de consejos para quienes deseen probar suerte y no morir en el intento.

1- Entender cómo es el sistema de apuesta

Se recomienda que antes de participar, el usuario realice el seguimiento de una o varias subastas a través de los sitios online (no todas lo permiten).

Según explica Federico Failace, jefe de marketing de Narvaezbid, las subastas son públicas y abiertas a cualquiera que ingresen en su auditorio virtual. Sin estar registrado es posible ver cómo se suceden las ofertas y los montos que alcanzan cada uno de los lotes en disputa.

En el caso de Narvaezbid, donde se desarrolla la mayor cantidad de subastas de autos, también es posible identificar la cantidad de participantes (figuran con apodos), y sus respectivas ofertas. Cuando cierra la subasta, el valor final queda visible en el sistema por unas horas más y es de conocimiento público.

2- Usar buscador

Se recomienda esta herramienta para encontrar el auto deseado o tal vez una oportunidad que valga la pena. Una vez identificados es indispensable mirar atentamente las fotos, y leer atentamente tanto la información del vehículo como la descripción del o los lotes.

Hay que tener en cuenta que a veces los lotes presentan diferentes características dentro de una misma subasta y las diferencias pueden ser sutiles y verse reflejadas en el precio final. Lo principal es tener en claro qué se busca.









3- Leer atentamente las condiciones de subastas

Están vinculadas a las condiciones de entrega del vehículo, gastos de la operación, la gestoría, detalles de documentación, si permite la compra a nombre de otra persona, etc.

Cada una tiene su particularidad y no tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, hay casas de subastas que devuelven el 100% del seguro de oferta y otras que no.

4- Visitar el vehículo

Hay casas que ofrecen visitas con fechas pautadas para que los usuarios puedan ver los autos personalmente, presenciar sus puestas en marcha y evaluarlos mecánicamente. Incluso en tiempos de cuarentena y siempre y cuando los usuarios posean el permiso de circulación pertinente.

5- Hacer las cuentas

Es importante tener en cuenta que las subastas tienen gastos relacionados que impactan directamente sobre el valor final del vehículo. Calcular esto permitirá que la persona sepa cuál es la oferta máxima que podrá afrontar.

Hay sitios que muestran el monto total, con gastos incluidos, de cada oferta.

Por otra parte, para facilitar la participación a quienes no pueden seguir la subasta en vivo, existen funciones de apuestas automáticas que permiten configurar hasta un monto máximo; lo que quiere decir que el sistema pujará automáticamente hasta llegar a ese límite establecido. Si otra oferta lo supera, no se seguirá participando. En cambio, si resulta ganadora, la subasta cerrará en ese monto por más que el límite automático establecido por el usuario haya sido aún mayor. Este sistema de oferta automática no contempla gastos. Sólo el valor del lote, impuestos incluidos.

6- Ser pacientes

El stock de vehículos se renueva constantemente. Las casas de subastas subastan cientos de vehículos al mes, inclusive en estas condiciones limitadas. Si una persona encuentra una oportunidad y las ofertas se alejan de sus posibilidades debe entender que en unos días podrá tener otra chance.

También hay que saber hay lotes que cierran sin recibir ofertas. Y que en estos casos existe la posibilidad realizar una oferta post subasta, que será comunicada al vendedor. Este tendrá la potestad de aceptarla o rechazarla. De suceder esto último, el lote saldrá a subasta nuevamente.









Derribando mitos

Una de las consultas acerca del funcionamiento del sistema de subastas online es si no existe un operador que compulse con un usuario para elevar el monto y llevarlo a un precio que conforme al vendedor.

Failace comenta que el sistema cierra la subasta sin ninguna injerencia humana; es decir se cierra por cuenta regresiva. La única intervención humana es la del martillero, quien fija los montos de los incrementos de las ofertas mientras se desarrolla la subasta. Por ejemplo, cuando recién comienza, cada oferta es por 10 mil pesos. A medida que sube el precio del lote y baja la cantidad de apuestas, el monto por oferta pasa a ser de 5 mil pesos, después de 3 mil y luego de mil.

Todos los usuarios están identificados, y las subastas son auditadas. Y ya sea de modo presencial (hay casas de subastas online que tienen salas para pocas personas) como digital, todos los participantes tienen la misma posibilidad y compulsan en simultáneo.