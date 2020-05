“Te llamo para despedirme”: la canción que hizo famoso a Denis, fue la misma que cantaba cuando ocurrió el accidente

15/05/2020 - 13:13 Pura Vida

Cincuenta años atrás, un tal Héctor Omar Hoffmann –un entusiasta músico nacido en Coronel Suárez que apenas superaba los 20 años– se dirigía a un estudio de grabación para entonar “Te llamo para despedirme”. Aquella canción lo lanzó en la música popular, y a partir de ese día inició un exitoso recorrido artístico, archivando el nombre que figuraba en su DNI para hacerse conocido como Sergio Denis.

El destino quiso que fuera aquel tema, el primero que hizo de manera profesional, el mismo que estaba cantando en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 11 de marzo de 2019 cuando, al volver al escenario desde la platea, Sergio cayó hacia el foso de orquesta, sufriendo graves heridas y que luego de 14 meses determinó su final.

“Yo era un chico que soñaba con hacer lo que me gustaba”, dijo alguna vez sobre aquellos años de pura ilusión. “Te llamo para despedirme” lo grabó para el sello discográfico CBS Columbia, y pertenecía al primer disco del grupo Los Bambis. Dos años después lanzó su primer disco solista, bajo un título simple: Sergio Denis.

Después vino todo lo demás. Otros hits imbatibles como “Gigante chiquito”, “Un poco loco”, “Te quiero tanto” y “Cada vez que sale el sol”, entre otros, convirtiéndose en un referente de la música romántica y popular: muchas de sus melodías fueron tomadas por las hinchadas de fútbol para alentar a sus equipos; al fin, otra manera de manifestar el amor... Denis grabó más de 300 canciones, y alcanzó a vender más de 6,5 millones de discos.

Aquella carrera –que también supo de altibajos, claro– concluyó con aquel fatídico accidente, que lo mantuvo al borde de la muerte durante más de un año hasta hoy, cuando su hijo, Federico Hoffmann, lo despidió en las redes sociales: “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”.

Aquella noche fatídica en Rosario llevó a que primero fuera internado en grave estado, e inmediatamente trasladado al Hospital Ángel Padilla.

Los primeros informes médicos señalaron que el artista presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”.

“Presenta un cuadro grave con pronóstico reservado”, dijo en ese momento Olga Fernández, directora de la institución. Ese mismo día, Nora Hoffman, hermana del intérprete de “La vida vale la pena” o “Te quiero tanto” había pedido una cadena de oración y aseguró que su hermano estaba “más en manos de Dios que de los médicos”.

De allí se lo trajo en un avión sanitario al Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde lo intervinieron quirúrgicamente dos veces. Luego, Sergio fue internado en la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla, donde murió esta mañana.

La canción

"Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida, lo nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue tiempo perdido.

Por qué, por qué, no sé por qué estoy yo aquí, llorando por ti si ya te olvidé... Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé.

Te llamo para despedirme, me voy no sé dónde ni cuándo; ahora puedo serte sincero, te quise pero ya no te quiero.

Por qué, por qué, no sé por qué estoy yo aquí, llorando por ti si ya te olvidé... Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé.