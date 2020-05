En su última charla con EL LIBERAL, Sergio Denis confesó que hizo realidad sus sueños

15/05/2020 - 17:27 Pura Vida

Héctor Omar Hoffmann Fenzel, más conocido como Sergio Denis, era una persona agradecida a la vida y lo expresaba sin remilgos, tal como lo hizo a EL LIBERAL en el año 2010 previo a un concierto (que fue a sala llena) en el teatro 25 de Mayo.

“Soy una persona agradecida a la vida, por todo lo que me ha dado. Siento que todo lo que he soñado se ha hecho realidad, desde ser padre hasta que mis canciones trasciendan, vuelen, lleguen a los corazones y también tengan un efecto reparador”, supo expresar.

Sus canciones trascendieron, llegaron al corazón de millones de almas y también se convirtieron en populares, en cantos tribuneros como sucedió con “Te quiero tanto”. Desde la hinchada de San Lorenzo hasta las de River, Barcelona y el Bayern Munich la cantaron.

“Mi siento feliz de saber que mis canciones, particularmente “Te quiero tanto” haya calado profundamente en un espacio popular como es el fútbol. Cada vez que la escucho cuando la cantan en los estadios, me emociona y lloro de felicidad”, le dijo a EL LIBERAL.

¿Se siente usted un cantor popular?, le habíamos preguntado en aquella entrevista de 2010. “Soy un hombre de barrio que acunó, desde niño, el sentimiento vivo de lo seres sencillos con los que he vivido durante años. Nada más hermoso que este sentimiento”, respondió.

“Soy una persona que desde niño se fascinaba con las simples cosas, con lo cotidiano. Miraba y registraba esos momentos de inmensa felicidad y decía que era un material valioso que formaban parte de mis sueños, sueños que con el tiempo se hicieron realidad”.

Sergio Denis estaba convencido que por haber mantenido esas raíces en la calidez de su hogar en Coronel Suárez. “Siento que allí está mi esencia, que en mi casa está mi ser, en donde todo tiene sentido de la existencia y la razón para no bajar los brazos”, supo decir.

En este sentido, en aquella oportunidad, recurrió a otro de sus clásicos, “La vida vale la pena”, para remarcar: “La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo; por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo…”, lo tarareó.

Quien, en sus albores, cantara algunos temas folclóricos, con el tiempo decantó en la balada y en la música romántica, géneros de los que se convirtió en un gran exponente. “El amor, ante todo, es el motor de la vida, la razón, el sentido y la perfección para vivir”, reflexionó.

A Denis le ha pasado de todo en la vida, desde quedar prácticamente en bancarrota hasta perder su voz. No se dio por vencido y siguió adelante. “Nada es imposible. Cuando uno construye con amor, la devolución es con amor, y yo recibí siempre amor”, resaltó.

Y vuelve a su gran oda, “La vida vale la pena”, para responder cuando le preguntamos si se arrepentía de las elecciones que había hecho: “A veces lo que elegimos es más de lo que podemos y aunque nos equivoquemos vale la pena intentarlo porque no hay camino si no lo buscamos... si no cómo sabe uno a dónde puede llegar...”

Denis fue un asiduo visitante de Santiago del Estero. Cada vez que tenía un nuevo material en mano, venía a presentarlo tanto en ciudad capital como en Las Termas de Río Hondo (actúo n junio del 2012, en el Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín).

Y, en Santiago, realizó conciertos en los años 2005, 2008, 2010, 2011 y 2012.

Héctor Carlos Hoffman Fenzel fue, como bien lo definiera el poeta santiagueño Adolfo Marino “Bebe” Ponti “un romántico de barrio, simple como un gorrión”.