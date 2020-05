Ginés González García: "El nuevo test de diagnóstico logra el resultado en una hora y cuarto"

15/05/2020 - 21:09 País

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par de Ciencia y Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, anunciaron la creación de un kit de detección rápida del nuevo coronavirus.

Desde la Quinta de Olivos, Fernández explicó que el kit fue desarrollado por un laboratorio argentino en colaboración con el Instituto Milstein del Conicet. "Es muy importante y de un valor incalculable que esto lo hayan hecho científicos argentinos", dijo el mandatario.

"Tenemos que trabajar juntos, esto lo demuestra. El trabajo del Ministerio de Salud es muy bueno. Ahora tenemos un PCR que se puede hacer en una hora. El otro PCR demanda de 10 a 12 horas. Así que estoy encantado, feliz de haber podido lograr eso", agregó.

Se trata del segundo gran avance en torno a la pandemia del coronavirus Covid-19 de producción nacional, luego de que la semana pasada se difundiera que científicos argentinos, encabezados por Andrea Gamarnik, habían desarrollado un test local para medir anticuerpos contra el coronavirus.

El desarrollo, que pensaban tardaría entre tres y cuatro meses, se completó en un tiempo récord de un mes y medio. Además, se convirtió en el primer producto de la Unidad Covid-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología que estuvo listo, fue validado en 5000 muestras con óptimos resultados y hace nueve días recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ).

El primer kit argentino, conocido como test rápido, consta de una placa en la que se inmovilizan dos proteínas virales. Inmovilizadas en una placa a la que se le agrega el suero del paciente, estas proteínas actúan como una especie de imán para los anticuerpos.

"Este test es más robusto y más sensible que las tiras reactivas. Aunque no tiene la ventaja de arrojar el resultado en el momento, ya que lleva un par de horas y hay que hacerlo en un laboratorio, es muy versátil. No solo detecta la presencia del anticuerpo, sino que permite cuantificarlo", había explicado Gamarnik.