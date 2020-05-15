CARTELERA TV / 16 de mayo de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ
14.00 ESPECIAL 47º ANIVERSARIO DE LA UNSE
15.00 FINDE EN NICK
17.00 QUEDATE EN CASA
17.30 CLUB 57
18.15 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO 2
20.15 CINE. SÓLO SE VIVE UNA VEZ
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l
CANAL 14 DE TIC
13.00 FANÁTICAS
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OBRAS vs. QUIMSA