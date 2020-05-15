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CARTELERA TV / 16 de mayo de 2020

- 20:48 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ

14.00 ESPECIAL 47º ANIVERSARIO DE LA UNSE

15.00 FINDE EN NICK

17.00 QUEDATE EN CASA

17.30 CLUB 57

18.15 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO 2

20.15 CINE. SÓLO SE VIVE UNA VEZ

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l

 

CANAL 14 DE TIC

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OBRAS vs. QUIMSA


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