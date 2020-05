VIDEO: luchador de la UFC recibía una paliza pero se dio tiempo de entregar sus dientes al árbitro

15/05/2020 - 21:23 Mundo Web

El combate principal de la segunda velada de la UFC tras el parón forzado por la pandemia mundial de covid-19 terminó con la victoria del luchador brasileño Glover Teixeira ante el estadounidense Anthony Smith.

En el quinto asalto, el árbitro paró esa pelea sin público que se celebró en Jacksonville (Florida, EE.UU.) el pasado 13 de mayo debido al estado físico de Smith por la paliza que le propinaba Teixeira, según informó RT.

Durante el cuarto 'round', el estadounidense estaba en la lona mientras le golpeaba su rival, recogió algunos dientes y se los entregó al réferi.

En otro video difundido por la UFC, se aprecia cómo Teixeira se disculpa mientras somete a Smith. "Lo siento, Anthony, es parte del trabajo", dijo el luchador sudamericano, a lo que el norteamericano respondió: "Sí, es lo que hay".

Según la prensa local, en el descanso posterior Anthony Smith notificó a su equipo que se le habían caído varias piezas dentales para instar a su equipo a parar la pelea, pero eso no sucedió.

Finalmente, durante el quinto y último asalto el juez detuvo las hostilidades y otorgó a Glover Teixeira la victoria por nocaut técnico.

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event...#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS