Aconsejan cómo debe ser la primera salida de los niños, en cuarentena

15/05/2020 - 22:21 Santiago

Aunque el aislamiento obligatorio y preventivo por la circulación mundial del coronavirus continúa en el país, a partir de hoy los niños podrán salir a dar un paseo recreativo, tal como lo estableció el Gobierno de la Nación. Será de solamente una hora, los fines de semana, siempre y cuando estén acompañados por un adulto.

Según lo determinado, hoy lo harán los niños cuyos padres o tutor a cargo cuente con DNI terminados en par; y mañana los con DNI terminados en impar.

En este contexto, el médico pediatra Dr. Ángel Muratore brindó consejos a los padres para tomarlo con tranquilidad y evitar conflictos.

“No hay que no presionarlos ya que no es obligatorio, es una opción. Hay que tener en cuenta que en estos dos meses que transcurrieron muchos han cambiado de hábitos y si al principio no desean salir, no deben presionarlos y tener presentes de que pueden llevar su tiempo hasta que se adapte nuevamente”, sostuvo el pediatra.

Y agregó: “Se recomienda una distancia de 500 metros desde la casa hasta donde uno puede extenderse. Es bueno también que el adulto programe cómo va a ser el itinerario de la salida, y comentarles cuáles tienen que ser todos los cuidados para evitar los contagios”.

Sin exigencias

El Dr. Muratore indicó, además, que la salida tiene que ser paulatinamente, y explicarle al niño “cuál es el sentido de la salida, los beneficios y los riesgos y sobre todo tranquilizarlo en cuanto a sus ansiedades”.

“La responsabilidad es sobre todo del adulto que está a cargo y si programa esta salida con compromiso y respeta cada una de las normas que se han impuesto seguramente esta salida va a ser exitosa. El clima nos está ayudando, en horas de la siesta es probable que haga un poco de calor, no deben sobreabrigarlos, ponerle ropas cómodas de algodón y si hace calor una buena hidratación”, aconsejó. l