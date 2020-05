Ariel Rojas: “Gallardo armó un equipo al que para ganarle había que matarlo dos veces”

16/05/2020 - 01:58 Mundo River

Ariel Rojas, ex volante de River, elogió a Marcelo Gallardo, de quien dijo que “su mentalidad ganadora se las traspasó a los jugadores, y armó un equipo al que para ganarle había que matarlo dos veces”.

“A mí me agarró de grande, no me cambió tanto cómo a los que eran más chicos. Yo me acomodaba a lo que necesitaba el equipo, pero sí me dio la mentalidad ganadora y me gustó mucho haber sido dirigido por él”, señaló Rojas, actual jugador de Atlético Tucumán.

“Yo digo lo que siento, me fui de River cuando faltaban algunos partidos para la final de la copa y los que estuvieron ahí son los verdaderos campeones, la medalla me la guardó ‘Baro’ (Marcelo Barovero), yo no me lo esperaba”, recordó el “Chino” Rojas.

El volante expresó su agradecimiento para Barovero, al destacar que “fue un gran gesto, es una gran persona, por eso fue capitán y por eso la gente lo quiere tanto”.l