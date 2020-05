Novak Djokovic quiere sumar Grand Slam

16/05/2020 - 02:28 Deportivo

El serbio Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, confesó ayer que desea romper el récord de títulos de Grand Slam, por el momento en poder del suizo Roger Federer, y estirar su carrera al menos hasta los 40 años.

“Creo que puedo ser el que más Grand Slam tenga, quiero romper ese récord, también deseo ser el tenista con más semanas en el número uno del mundo y estirar mi carrera hasta los 40 años”, confesó el tenista nacido en Belgrado, en una entrevista que concedió a In Depth Graham Bensinger, y consignó la Agencia DPA.

Djokovic, de 32 años, ganó 17 torneos de Grand Slam (en su carrera totaliza 79 títulos) y marcha tercero en la lista histórica detrás del suizo Federer (20) y el español Rafael Nadal (19).

Los Grand Slam, Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, son una obsesión para Djokovic, quien desea superar a dos tenistas mayores como Federer, de 38 años, y Nadal, de 33.

Crecimiento personal

“No es sólo eso lo que me alimenta para seguir compitiendo, sino el crecimiento personal. No creo en los límites, eso depende mucho de la mentalidad y por supuesto de tener una vida familiar armoniosa y no sufrir lesiones”, concluyó Djokovic, campeón este año del Abierto de Australia, único Grand Slam que pudo jugarse, en febrero pasado, ya que debido al coronavirus fue cancelado Wimbledon, pospuesto Roland Garros de mayo para septiembre, mientras que el US Open es el único que por el momento mantiene su fecha original, prevista para la última semana de agosto.

“Tengo muchas ganas de entregar todo por este deporte que me apasiona. Sé que el camino al éxito no será para nada sencillo, pero tampoco será imposible. Por ahora debo enfocarme en poder trajabar de la mejor manera para se competitivo”, concluyó. l