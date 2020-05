El rival del momento: el miedo a volver a jugar

16/05/2020 - 02:33 Deportivo

Iván Gramajo, desde San Miguel de Tucumán, y Rodrigo Gallegos, desde Arroyo Seco, afirmaron que el temor al contagio está en la cabeza del jugador de básquet, por ser un deporte de contacto físico, pero además coincidieron en que será muy difícil reanudar la competencia en lo inmediato.

“Miedo a la enfermedad, sí. Miedo a volver a jugar, no. Obviamente que si nos cuidamos entre todos y hacemos las cosas como se debe, no va a haber ningún problema y vamos a poder volver a hacer lo que nos gusta. Para mí, lo importante y lo primero es la salud de cada uno. Hay que buscar la mejor opción para todos, para poder continuar con nuestras vidas. Hoy, por lo que se ve, me parece que estamos muy lejos de volver a jugar”, le comentó el escolta de Quimsa a EL LIBERAL. desde la capital tucumana.

“Lamentablemente hoy en día en Buenos Aires está realmente complicado y va a seguir creciendo la cantidad de infectados. Yo lo veo muy difícil que podamos volver pronto, vamos a tardar mucho. Estamos a la espera, a full cuidándonos. Trato de no volverme loco de la cabeza. De a poco vamos a ver qué pasa. Las ganas de jugar y de volver a tocar la cancha, están”, agregó ilusionado de cara a la reanudación de la Liga Nacional y de la Basketball Champions League Americas.

Consultado acerca de cómo está pasando la cuarentena, comentó: “Estoy en Tucumán, con mi mamá y mi hermano. Vivo en un dúplex y abajo viven mi tía y mis abuelos. Y al lado, mis primos. Tratamos de no juntarnos tanto. Gracias a Dios estamos bien, con cuidados a full y no saliendo de la casa. Hace más de 50 días que no salgo. Vemos gente que sale, pero esperemos que tomen conciencia de que si nos respeta la cuarentena y al virus que estamos enfrentando, va a ser muy difícil que vuelva todo a la normalidad”.

Rodrigo Gallegos

Para Rodrigo Gallegos, la situación también es delicada. “Uno tiene sus miedos por el tema de la salud y sus inquietudes, porque es un deporte de contacto, hay viajes en el medio, en ciudades como Buenos Aires que son muy afectados. Uno tiene sus preocupaciones por la salud propia y la del resto. El tema es que si se reanuda, que se tomen los recaudos necesarios para no correr riesgos de salud de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, utileros, todo lo que conlleva el equipo”, explicó el base armador de Olímpico desde la ciudad santafesina de Arroyo Seco.

“Si se reanuda, tiene que estar muy seguro el tema de protocolo de seguridad e higiene, pero lo veo muy complicado. No sé qué sucederá. El 1 de junio hay una reunión y espero que se tomen las medidas necesarias”, opinó con un dejo de preocupación.

La cuarentena para Rodrigo está siendo más llevadera por estar en su ciudad y acompañado por su familia. “Una vez que el club nos liberó, tuve la posibilidad de volverme a casa y poder pasar la cuarentena en Arroyo Secco. Estoy contento de poder estar en casa, bien de salud, como toda mi familia y disfrutando de los momentos de encierro que hasta ahora seguimos teniendo”, comentó. l