Belén Spenig: “Hacer mi primer gol en el Cilindro fue muy especial”

16/05/2020 - 02:41 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel.vera

Belén Spenig está cumpliendo un sueño. Juega en la Primera División de Racing Club de Avellaneda y cuenta con el respaldo de todo un grupo de jugadoras y cuerpo técnico que ven en ella una futbolista inteligente, hábil y goledora.

Es una de las cartas de triunfo que tiene la “Academia” y que disfruta de su gran momento. Y su presente en Racing arroja una anécdota muy especial. Y ella misma la describió.

“En mi vida y en mi carrera pasé por muchos obstáculos para poder llegar a ese momento tan lindo. Entendí que los tiempos de Dios son justos y perfectos”, expresó la atacante cuando apeló a la memoria para recordar aquel día en que jugó por primera vez en el estadio del Cilindro.

“Fueron unos meses en donde se venía hablando que el plantel femenino de Racing Club tendría la posibilidad de jugar en el estadio principal. Nosotras, como jugadoras, estábamos muy entusiasmadas, pero no era nada concreto. La gente nos apoyaba al ciento por ciento y nos pedían para jugar en el estadio”, afirmó.

Tanta era la expectativa que cargaban las chicas que el sueño de pisar el verde césped del Cilindro, finalmente se hizo realidad.

“Unos días antes del partido, nos tocaba presenciar el de la Primera División del masculino. Ya era algo emocionante y siempre soñábamos con jugar ahí. Ese día fue especial porque ya me imaginaba qué lugar de la cancha podía ocupar el día que me toque pisar el césped ja, ja, ja”.

Esa vez Belén no estaba sola viendo el partido de Primera. Un amigo la estaba acompañando y sin dudar le pidió que marcara un gol cuando haga su debut en el estadio que tanto anheló. “Voy a hacer un gol le dije. Y no en el arco que él me pidió”.

Fue el turno de enfrentar a Villa San Carlos por el Campeonato oficial a principio de este año y todo fue como Belén lo soñaba.

“Ibamos por el túnel y se escuchaba mucha gente en la tribuna en el momento que nos tocaba salir a la cancha. Fue increíble ver que tanta gente fue a hacernos el aguante y vernos jugar”.

La historia la remató con algo que ella misma le había prometido a su amigo. “La frutilla del postre fue que me tocó convertir un gol en un estadio tan lindo como el Cilindro. Siento que es algo que me voy a llevar para toda mi vida. Hacer ese primer gol en tan poco tiempo y escuchar a toda esa gente gritarlo fue algo único”.

Belén en aquel momento se emocionó hasta las lágrimas, se paró en el medio del campo de juego y lloró.

“Fue algo que me voy llevar para siempre en mi corazón”. La jugadora santiagueña dio muestras así de que todo es posible cuando se quiere y puede. l