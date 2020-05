Adabel Guerrero, más hot que nunca en “Sex Virtual”

16/05/2020 - 20:23 Pura Vida

La obra éxito del 2019 que regresó este año a sala llena con funciones agotadas dejó de estar en cartel por el Covid-19 a principios de marzo. Sin embargo, nada detuvo a los creadores de “Sex, viví tu experiencia” y se reinventan con un nuevo concepto.

El miércoles 20, José María Muscari y la troupe más hot de la Argentina estrenará “Sex Virtual, una experiencia privada” donde más de veinte artistas harán vivir al público una experiencia exclusiva, sexual y virtual e irrepetible a través de Whatsapp, Instagram y Twitter.

La nueva aventura sexual se podrá vivir durante cinco días, en donde cada jornada el público estará activo en distintas redes con material exclusivo.

Adabel Guerrero trabaja en este espectáculo. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , habló acerca de este sexting artístico más hot del país.

¿Con cuanta expectativa aguardas el estreno de Sex Virtual?

Estoy súper contenta porque, de verdad, yo tenía mucha expectativa con esta obra. Yo estaba contratada para hacer ‘Sex’ en el teatro. El 2 de abril iba a comenzar, pero nos agarró la cuarentena y no la pudimos hacer. Así es como que ahora me vuelven las ganas por este estreno en plataformas virtuales. Es algo totalmente vanguardista, novedoso. Vamos a ver qué pasa. Estoy contenta con la propuesta.

¿Cuál es la modalidad que se aplicará?

Para acceder al material se paga una especie de membresía, hay una común y otra VIP. La experiencia dura cinco días. Comienza este miércoles y termina el próximo domingo. Todos los días, la persona que pagó esa membresía va a tener acceso a diferente material que se le va a ir presentando, con una coordinación, tanto Whatsapp, Instagram, Twitter y otras plataformas hasta que se complete esta experiencia.

¿Qué vas a mostrar en “Sex Virtual”?

Como nos dijo Muscari a nosotros, no vamos a hacer nada que nos haga sentir mal y que no tengamos ganas de hacer. Lo vaya a mostrar será una sorpresa para aquella persona que le interese vivir la experiencia.

¿Cada uno de los actores y actrices interpretan a un personaje o hacen de sí mismos?

Hacemos de nosotros mismos en nuestra faceta más sensual y hot.

¿Esto significa contar experiencias propias o jugar un rol?

Yo creo que ambas cosas van a ser.

¿Cómo defines a “Sex Virtual”?

Es algo novedoso, vanguardista y un concepto que llegó para quedarse. Aunque se retome el teatro presencial esta propuesta virtual va a continuar.

¿Qué significa trabajar con Muscari?

Es la primera vez que trabajo con Muscari, aunque no es la primera vez que me propone trabajar con él. Me gusta. Es un nuevo desafío. Siempre me gusta trabajar con alguien nuevo porque me propone otras cosas. Así que, va a ser un crecimiento en mi carrera.

¿Qué lugar ocupará el baile en estos tiempos de reinventarse?

Trataré de que ocupe lo más posible. La verdad que hoy no te sé decir.

“Me concentro en proyectar cosas nuevas”

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Estoy constantemente en mi casa junto con mi hija y mi marido. Mi marido tiene la posibilidad de salir porque tiene un taller mecánico. Estoy trabajando desde casa como todos los que nos tuvimos que reinventar. Yo estoy trabajando a través de mis redes sociales y ahora con este nuevo concepto de teatro virtual, dando clases online. La cuarentena hará un cambio enorme a nivel paradigmas, de ver las cosas de aquí en más. Cambiará la forma de trabajar.

¿Te preocupa o enfrentas estos tipos de desafíos que te plantean estos nuevos paradigmas?

Me preocupa más la incertidumbre porque una no sabe qué va a pasar, pero lejos de paralizarme por esa preocupación me concentro en proyectar cosas nuevas.