Mariana Contreras: “La situación de las trabajadoras sexuales es crítica en todos lados”

16/05/2020 - 22:18 Santiago

Mariana Contreras, secretaria general de la filial Santiago del Estero de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), calificó de “crítica y preocupante” a la situación por la que atraviesan las 500 afiliadas que tiene en la provincia esta institución.

“Las trabajadoras sexuales son parte de los trabajadores informales que estamos sufriendo mucho más esta cuarentena, porque no pueden salir a trabajar a la calle”, destacó. También refirió a la campaña nacional que lanzó Ammar para ayudar a las meretrices de toda a Argentina. “A nivel país, las trabajadoras sexuales fueron incluidas en el primer tramo de un bono extraordinario de ayuda, que alcanzó a 1200 trabajadoras, 15 de ellas de Santiago del Estero”, precisó Contreras.

¿Cómo impacta el coronavirus en las trabajadoras sexuales de Santiago del Estero?

La situación es crítica como lo están viviendo también muchas compañeras a nivel nacional e internacional. Al no reconocerse que el trabajo sexual es también trabajo hay un vacío legal en donde no tenemos un amparo de decir, por ejemplo, que las compañeras puedan tener ciertos aportes y de ahí se pueda solventar la situación económica de ellas en este tiempo de pandemia. El Covid-19 no les permite a los trabajadores de la economía popular, dentro de los cuales están las trabajadoras sexuales, poder ejercer su profesión, más que nada por el tema del contacto físico que las compañeras tienen con el cliente. Hay un parate total de la actividad y todo se ha vuelto preocupante. Hay compañeras que viven el día a día. Ahora, con esto de la epidemia no pueden acceder al dinero para pagar alquileres y su sustento.

¿Qué acciones encaran desde Ammar para hacer frente a esta situación?

Ammar, a nivel nacional, lanzó una colecta de dinero que repartirá entre sus delegaciones de todo el país para afrontar gastos de primera necesidad, como el pago de los lugares de alojamiento donde residen la mayoría de las afiliadas, para evitar los desalojos. Ammar, como sindicato que las nuclea asistió a más de 2700 compañeras en alimentos, pago de alquileres, elementos de limpieza e higiene, medicamentos, asesoramos ante desalojos, y hasta la fecha, sigue haciéndolo. También debemos destacar la contención psicológica y emocional, que hemos podido tejer como una gran red, para apoyarnos y no dejarnos caer.

Las compañeras llevan dos meses sin trabajar. Nosotros, como organización, las hemos podido asistir dos veces, con bolsones de mercadería y elementos de higiene, pero es insuficiente. Hemos tenido ayuda de las compañeras de Agenda de Género, que yo también integro. También hemos recibido la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Una cosa es decir quedate en casa cuando la persona tiene un techo, alimentación, la heladera llena todos los días y comodidades, y otra cosa es quedarse en casa cuando hay niños y no hay para que darles de comer. No nos pasa sólo a nosotras. La situación es preocupante.

¿Ejercen la modalidad del sexo virtual?

En Santiago del Estero no se da. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Creo que por más que se levante el aislamiento va a haber cosas que no se podrá volver a trabajar de la misma forma que antes, incluso por esto de que no hay una rotación de dinero en el país. Es por eso que lanzamos la campaña solidaria. Pedimos a la gente que siga colaborado. No necesariamente tiene que donar dinero sino alimentos no perecederos, ropa, calzados. Todo será bien recibido para poder ayudar a todas las compañeras. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 385 4820229.