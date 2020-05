Julieta Paz: “Con la pandemia se ha profundizado la crisis de las mujeres trans”

16/05/2020 - 22:22 Santiago

Julieta Paz, trabajadora social y presidenta de Diversidad Valientes Santiagueñas (Divas), remarcó a EL LIBERAL que el coronavirus “ha profundizado la crisis de las mujeres trans”. También habló de las actividades que realizan para ayudarlas en este contexto.

¿Cuál es su análisis acerca de la manera en que impacta el coronavirus en las trabajadoras sexuales de Santiago del Estero?

En este momento están preocupadas porque el trabajo sexual es su único ingreso y hoy no lo pueden realizar por las restricciones que impone el coronavirus. Esto es un obstáculo para su vida cotidiana. Les preocupa el procurarse la alimentación. Con la propagación del Covid-19 se ha expuesto aún más la situación de las trabajadoras sexuales. En mi caso, como estoy a cargo de una organización de la diversidad sexual de las mujeres trans, es importante decir que para las mujeres trans el único medio de sobrevivencia, el único destino histórico ha sido el trabajo sexual. Para la comunidad trans no hubo otras oportunidades y aún ahora, si bien hay avances, todavía falta. Y esa deuda histórica es el acceso al trabajo registrado y los derechos laborales. Con la pandemia del coronavirus, se ha profundizado la crisis, las condiciones de vida de las personas trans.

¿Cómo trabaja Divas para ayudar hoy a las mujeres trans?

Nosotras, desde la asociación, apenas ha comenzado la cuarentena lo que hemos hecho fue articular acciones con instituciones del Estado y con organizaciones para poder gestionar asistencia alimentaria, principalmente. Armamos los bolsones de mercadería y lo repartimos. Priorizamos a las compañeras trans trabajadoras sexuales que todavía no tienen un plan social. Al no poder salir a sus zonas de trabajo, en Santiago del Estero la mayoría desarrollan sus actividades en la calle, las compañeras trans no tenían para cubrir las necesidades básicas como la alimentación. Más adelante, lo que hemos hecho es cargar datos para el programa Potenciar Trabajo, que es una política del gobierno nacional dirigida para las personas trans.

¿Cómo se prepara Divas para encarar la post cuarentena?

Actualmente hay compañeras trans que trabajan en el Estado. Ellas están pensando para y por las personas trans. Entonces, la idea es que a través del programa Potenciar Trabajo sea un medio para que después se acceda a un trabajo registrado. Se está pensando en implementar políticas dirigidas hacia las personas trans. Nunca habíamos estado incluidas dentro de un programa alimentario o un programa social. En cambio, ahora se ve este avance. Por otro lado, post cuarentena vamos a tener un debate sobre los derechos de las trabajadoras sexuales. Queremos que se reconozca el derecho, como el acceso a una obra social, a una vivienda, a una jubilación. Apuntamos a conseguir un trabajo formal.