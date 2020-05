Teatreros y bailarines bandeños comenzaron a recibir un auxilio

16/05/2020 - 22:45 La Banda

Artistas bandeños ya comenzaron a recibir ayuda oficial, tanto del Gobierno de la provincia como de la Municipalidad de la ciudad de La Banda, así como a ser beneficiarios de la solidaridad de los vecinos en general, que respondieron con amplia generosidad al llamado del colectivo artístico cultural mediante la campaña denominada “Fondo Solidario”.

La iniciativa lanzada en forma conjunta por el Atelier Cultural de La Banda, Adatise de la ciudad Capital, el Movimiento Federal de la Danza y La Sala de Lectura y Centro Cultural “Selva Yolanda Ramos”, de la ciudad de Frías, solicitada a la comunidad en general “ayuda monetaria, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene”, para bailarines y teatreros de estas tres grandes ciudades santiagueñas.

Rodrigo Acuña, de la Comisión directiva del Atelier Cultural, destacó que la solidaridad no se hizo esperar y fue posible en muy poco tiempo. Se concretó la ayuda mediante la entrega de bolsones con mercadería de distinta naturaleza a la gente de la cultura, en este caso, de esta ciudad.

Acuña explicó que alrededor del 50% de los artistas “no tienen ingresos fijos, como algunos que somos docentes o empleados por ejemplo, sino que viven esencialmente de su arte”. Es el caso de profesores de danzas de todo tipo, cuyo sustento depende de sus academias o escuelas de baile, que son particulares y dependen de la cuota que pueden cobrar a sus alumnos. Al estar suspendidas todas estas actividades, se quedaron sin recursos, algo similar sucede con quienes se dedican a actividades afines al teatro.

Corren riesgo de perder sus sedes por no pagar alquiler

Rodrigo Acuña, de la Comisión del Atelier Cultural, reveló que un gran inconveniente que están atravesando bailarines y teatreros de La Banda es la imposibilidad, no sólo de mantenerse a sí mismos y sus familias, sino también de no poder pagar los alquileres de los sitios donde enseñan, por lo que podrían perderlos. No son pocos los que pusieron algún instrumento en venta o se dedican a cocinar para vender los fines de semana, para obtener ingresos para sus hogares.