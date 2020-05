Anunciaron que reintegrarán el monto cobrado por el “Pack Fútbol” del mes de abril

17/05/2020 - 00:18 Deportivo

La empresa Telecentro anunció ayer que reintegrará a sus clientes los abonos del “Pack Fútbol” cobrados en abril, tras la intervención de oficio de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc). Mientras los partidos de la Superliga sigan suspendidos, los abonos por este servicio no podrán ser facturados por ninguna compañía, agregó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en un comunicado.

En vistas de que los partidos de la Superliga fueron suspendidos ante la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19, mientras no haya transmisión de encuentros deportivos locales, Telecentro y las otras compañías -Fibertel y Direct TV, de quienes no se han reportado avisos en este sentido- no deberán facturar a sus clientes los paquetes de fútbol codificado, indicó la Ssadc.

La Ssadc recibió e identificó los reclamos de clientes de Telecentro, que seguía cobrando este servicio pese a que el fútbol está suspendido, “acción sistemática y reiterada por parte de una empresa lesiona los derechos establecidos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, indicó el comunicado.