Cuando el “Diablo” metió la cola: el debut del bandeño René Ruiz en Independiente

17/05/2020 - 00:31 Deportivo

Ricardo Enrique Bochini, Jorge Burruchaga, Enzo Trossero, Ricardo Giusti y Carlos Goyén eran nombres que parecían inalcanzables para un chico nacido en La Banda y que, tras hacer inferiores en Sarmiento, deslumbrara por su velocidad y habilidad en la Primera del Profe con apenas 17 años.

El Torneo Anual de 1982, conseguido ante el gran equipo de Estudiantes de Huaico Hondo que venía de jugar el Campeonato Nacional de AFA, le dio la posibilidad a René Eduardo Ruiz de poder jugar el Regional para Sarmiento.

Luego de un contundente 7-0 como local ante Municipal de Añatuya, el 28 de noviembre de 1982, un representante de Independiente lo fue a ver al vestuario a “Pinino” Ruiz, que había marcado un gol y fue la figura.

Así se dio la llegada del delantero bandeño al Rojo. En febrero de 1983, estuvo a prueba 20 días con el plantel. De golpe, eso que parecía inalcanzable lo tenía en la palma de su mano. Dependía de él ser compañero del “Bocha” y todos esos monstruos. Y no dejó pasar la oportunidad. Nito Veiga, por entonces el DT, lo confirmó en el plantel, por lo que volvió a La Banda a buscar sus pertenencias e instalarse en Buenos Aires.

“Viví tres meses solo en un hotel, que era el mismo donde concentrábamos con la Primera, el Constitución Palace. Después me dieron un departamento y me fui a vivir con Ariel Wiktor, que es uno de mis grandes amigos del fútbol y me ayudó mucho, igual que Moriconi, el arquero suplente”, recuerda Ruiz sobre ese momento en que pegó el salto al fútbol grande y nada menos que en un club que en ese entonces dominaba el país y el continente.

No era fácil meterse en ese equipo que salía casi de memoria. Mucho menos con 18 años y viniendo del interior. Pero “Pinino” comenzó a integrar el banco de suplentes (en ese entonces solo iban un arquero y cuatro jugadores de campo). Hasta que el miércoles 19 de mayo de 1983 se produjo su esperado debut en Primera. Y ese, sin lugar a dudas, fue el partido de su vida.

Necesidad

Transcurrían los octavos de final del Campeonato Nacional y el Rojo venía de perder en la ida ante Unión, en Santa Fe. El 0-1 lo obligaba a ganar por dos goles para seguir en carrera. “Pinino” fue el único delantero entre los relevos.

Veiga alistó a Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero y Killer; Giusti, Marangoni y Bochini; Calderón, Burruchaga y Ortiz.

Pasó el primer tiempo y el local no podía anotar. Pero a los 15’ del complemento apareció Burruchaga para el 1 a 0 que dio tranquilidad. Diez minutos después, Veiga mandó a Ruiz por Ortiz, en lo que fue el único cambio.

“Cuando ingresé, me pusieron de once, por la izquierda, Calderón pasó a la derecha y quedó Burruchaga de 9. Me dieron la misión de seguirlo primero al lateral derecho, Carlos López, para tapar la salida por ese costado. Por la izquierda jugaba su hermano Hugo y los dos pasaban mucho al ataque. Cómo yo estaba fresco, me dieron esa misión, pero también que haga mi juego en ataque. Nito quería que los enfrente y los ataque, por la velocidad que tenía y también por la habilidad. Después cambié la punta con Calderón, pero las oportunidades de gol las tuve por el lado izquierdo”, rememora Ruiz, que recuerda como si fuera hoy las precisas instrucciones del DT que lo hizo debutar en la Primera del Rojo.

Esas chances a las que hace referencia el ex delantero se dieron en el complemento: “Hice pegar un tiro en el palo y el arquero de ellos, Carlos Trucco (después se nacionalizó boliviano y jugó para la selección de Bolivia) me sacó una pelota del ángulo. Ambas jugadas en el alargue”.

“Me faltó el gol en el debut para que sea soñado, eso hubiese sido un espaldarazo más grande aún. De todas formas fue un partido soñado, único. Porque anduve muy bien, estaba en mi mejor momento anímicamente, con 18 años recién cumplidos”, completa.

El 1-0 no se modificó ni en el alargue, por lo que debieron recurrir a la definición por penales. Trossero, Burruchaga, Calderón, Clausen y Marangoni eran los designados para patear. Y ninguno falló. Pero del lado de Unión tampoco.

“Giusti pidió patear el sexto penal y yo me ofrecí para el séptimo. Pero no llegué a patear porque Goyén atajó y el Gringo la metió”, se lamenta todavía “Pinino”. Es que se quedó con las ganas de patear. Nunca tuvo miedo, todo lo contrario: “En ese momento tenía el estado de ánimo muy alto y no me daba cuenta de la magnitud de las cosas que me estaban pasando. Me tenía tanta confianza que quería patear un penal. Será la juventud, los 18 años, pero nunca tuve miedo”.

Pero fue esa juventud la que, tal vez, le jugó una mala pasada. Al día siguiente amaneció con la rodilla inflamada, producto de una distensión de ligamentos que le demandó cuatro meses de recuperación.

“Nunca supe en qué jugada me lesioné. Viajé el fin de semana a Córdoba (jugaron cuartos de final con Racing) y me infiltraron, pero me dolía mucho y me quedé fuera del banco”, recuerda. Pero ese sabor amargo no pudo ni podrá opacar aquel debut inolvidable en la Primera de Independiente.

Volcar todo en los chicos, su vocación

Después de jugar en Independiente, Ruiz pasó por San Lorenzo, Juventud Antoniana de Salta, Lanús, Central Córdoba, Douglas Haig de Pergamino y Tigre, allí dejó de jugar en 1993, con tan solo 28 años, aquejado por las lesiones. Volvió en el 95 a Santiago y de Sarmiento lo tentaron para volver en el Argentino B 95/96. Integró el plantel, pero otra vez un desgarro lo dejó afuera y no pudo jugar ningún partido.

Desde allí se dedica a entrenar a los chicos, su gran vocación. “En el 96, tras volver a intentar jugar en el club, me ofrecieron la dirección técnica de las inferiores. Pero me di cuenta que el déficit no era allí sino que no había una base ya que no tenía escuela de fútbol. Toda mi vida me gustó trabajar con chicos porque yo dejé mi carrera de educación física por el fútbol. Y en el club me dieron la posibilidad de trabajar con los niños”, recuerda.

“Arranqué solo. Ahora trabajo con Roberto López, Hugo Adamo, Diego Leiva y Santi Chávez. Antes pasaron Felipe Giménez, Benac y Cacho Zamora. Siempre estoy agradecido a todos”, agrega.

“Me sedujeron para dirigir Primera local o Torneo Argentino, pero mis cuestiones laborales me lo impedían, además tenía que dejar los chicos y eso nunca estuvo en mis planes. Me hubiera gustado para medirme y ver donde estaba, pero la vida me puso esto en el camino y para nada me arrepiento porque la docencia me encanta, la llevo en el alma. Gracias a Dios dio sus frutos porque muchos chicos que salieron de nuestra escuelita llegaron a equipos de la Superliga. Seguiremos con las mismas ganas y entusiasmo de siempre”, concluye.