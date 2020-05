Hoy: Alejandro Tarchini, jugador símbolo de Nicolás Avellaneda

17/05/2020 - 00:45 Deportivo

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

En una semifinal contra Tiro Federal, en Primera.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Mi récord es de 33 puntos contra Independiente, en Primera.

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

En la Liga C contra Red Star de Catamarca, erré todo lo que tiré.

4 ¿Quién fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

“Tapa” Bravo, del Club Sportivo Colón, que me pegaba hasta cuando iba al baño.

5 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

En la categoría Juveniles, a “Cañón” Ibarra, del ex Estudiantes Unidos.

6 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Como jugador no, pero como técnico varias veces.

7 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

Sí, cuando ascendimos a la A con Nicolás Avellaneda, le ganamos a Mitre.

8 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

“Motivos”, de Abel Pintos. Me recuerda mucho a mi viejo.

9 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Son tres: el “Mono” Alagastino, Mario Tenti y Obdulio Zelada.

10 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

Nunca. Tengo premio al Jugador Más Correcto.

11 ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

9 (nueve).

12 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

Sí, contra Inti, con mi amigo Cacho Navarro, sólo un par de manotazos.

13 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Tucumán BB.

14 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

El Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

15 ¿Cuál es la mejor afición?

La de Nicolás Avellaneda.

16 ¿Cuál fue el entrenador del que aprendió más?

De todos aprendí mucho, en especial de “Cacho” Banegas, Fernando Moyano y “Cali” Garnica.

17 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

La noche anterior no, pero un día teníamos fecha y era feriado, por lo cual yo me encontraba en una fiesta y me fueron a buscar para ir a jugar.

18 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

No tengo tres, son toda la camada, desde mini hasta los actuales veteranos de Nicolás Avellaneda.

19 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

“Tota” Díaz, Ramón Banegas, “Pala” Infante, “Coyote” Toloza, “Piturro” Navarro y el “Negro” Gerez.

20 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En mi casa.

21 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

De noche.

22 ¿Cuál es su segundo deporte?

El automovilismo.

23 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

El único que fue compañero y rival, Rick Suttle.

24 ¿De quién es hincha en el fútbol argentino?

De Boca Juniors y Güemes.

25 ¿Un entrenador de otro deporte que admire?

El entrenador de vóley Julio Velasco.

26 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A Alberto Fernández.

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Miguel Cortijo, “Frente” Small, Juan López, Gabriel Deck y Rubén Pikaluk.

28 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

“Pepe” Sánchez, “Manu” Ginobili, “Chapu” Nocioni, Luis Scola y Fabricio Oberto.

29 ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

“Magic” Johnson, Kobe Bryant, Michael Jordan, el “Almirante” Robinson y Hakeem Olajuwon.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, cuatro malcriados: Lucas, Luciano, Rodrigo y Ornella.