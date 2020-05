La santiagueña María Lourdes D’Paul ya le apunta al Panamericano

17/05/2020 - 00:58 Deportivo

El patín de la provincia está parado como muchos otros deportes, y desde la Federación Santiagueña de Roller Sports ya se movilizaron para poder reactivar la disciplina que tiene a varios santiagueños animadores y esperando para volver a la acción.

Este es el caso de María Lourdes D’Paul de 15 años, quien no ve la hora de saltar a las pistas porque fue seleccionada a través de una revisión anual realizada por la Confederación Argentina en la categoría Internacional (Sub16), para representar al país en el Torneo Panamericano de Guayaquil, Ecuador que se iba a desarrollar en este 2020.

María Lourdes confesó que todo ello quedó truncado por la aparición del coronavirus, situación por la cual se cancelaron todos los eventos. “En el momento en el que se me avisó que estaba clasificada sentí una emoción y orgullo de mí misma. Comencé a preparar los entrenos cada semana y les avisé a mis profesores (en Santiago en Dorrego con Viviana Postiglioni, en Catamarca con Ximena Castro y en Buenos Aires, Elina Labaig y Eliana Aromando), estaba muy feliz. Y cuando sucedió lo del parate por la pandemia y la cuarentena a la que nos tuvimos que someter, me sentí muy decepcionada e impotente porque no era algo que yo podía controlar o combatir. También era el hecho de dejar de patinar por un largo tiempo”, contó.

Enseguida, María Lourdes agregró: “En esta cuarentena, para no perder ritmo seguí entrenando en casa a través de ejercicios que me pasan mis entrenadoras y también nos mantenemos comunicados entre clases realizadas por zoom. Estoy haciendo esto todos los días de la semana pensando en la vuelta pronto, si se aprueban el protocolo presentado con el cual estoy de acuerdo, y poder volver a las competencia".

La jóven patinadora que se inició a los 7 años en Huracán y que ya tiene en su haber varios podios y una medalla conseguida en Italia, apuesta en positivo para el Panamericano. “Tengo esperanzas de que se cumplan todos los eventos deportivos suspendidos este año. Será mi primer Panamericano, que creo que se se va a realizar y sería un sueño poder alcanzar un podio. Aunque también hay otras metas como un argentino y un mundial”, concluyó.